Париж към Техеран: Обвиненията срещу френски граждани са безпочвени

Ф ранция потвърди позицията си за ареста на своите граждани Сесил Колер и Жак Пари в Иран, който нарече "напълно произволен", след информации за повдигнати обвинения срещу двамата в полза на Израел, предаде Ройтерс.

Колер и партньорът й Пари са задържани в Ислямската република от май 2022 г.

По-рано Франс Прес предаде, че на двамата са повдигнати обвинения в "шпионаж в полза на Мосад" - израелската разузнавателна служба, в "заговор за сваляне на режима" и в "корупция", като се позова на сестрата на Сесил и на западен дипломат.

"Всичко, което знаем, е, че съдия е потвърдил тези три обвинения", казва за АФП сестрата на Сесил Колер.

Иран обвини Израел за атаката с дрон и се зарече да отмъсти

"Бяхме уведомени за повдигнатите обвинения", заявява дипломатът, посочвайки, че обвиненията са "безпочвени".

През май тази година Франция подаде иск в Международния наказателен съд (МНС) срещу Иран за "нарушаване на задълженията за осигуряване на консулска защита" на двамата френски граждани, припомня Ройтерс.

Cécile and Jacques are innocent. Two french citizens who are taken hostages by Islamic regime in Iran and accused of espionage for Israel! These accusations are baseless. They are teachers, a daughter, a sister, a father, friends, colleagues.

