Свят

Парашутисти от Япония, САЩ и Великобритания започват съвместни учения

Над 600 души персонал участват в ученията, а други от 10 държави, включително Германия и Франция, се присъединяват като наблюдатели

20 януари 2026, 06:42
Парашутисти от Япония, САЩ и Великобритания започват съвместни учения
Източник: iStock

С ерия от многонационални учения, включващи парашутисти от Силите за самоотбрана на сухопътните войски, американската армия и британската армия, започнаха във вторник в лагера Нарашино на Силите за самоотбрана на сухопътните войски в префектура Чиба.

Съвместните учения целят да засилят сътрудничеството между Япония и нейните съюзнически страни, с оглед на Китай, който все повече проектира силата си в морето.

Това е първият път, в който парашутисти от GSDF провеждат учения в Япония заедно с американски и британски колеги.

Ученията ще се проведат на няколко места, включително в маневрената зона Оджоджихара на GSDF в префектура Мияги, до 20 януари.

Над 600 души персонал участват в ученията, а други от 10 държави, включително Германия и Франция, се присъединяват като наблюдатели.

На церемония по случай началото на ученията във вторник, генерал-майор Йошитака Ишихара, командир на Първа въздушно-десантна бригада на GSDF, заяви пред участниците: „Изключително важно е, че парашутисти от нашите съюзнически и приятелски страни се събират и демонстрират волята си да предотвратят промяната на статуквото със сила.“

Източник: Japan News    
Многонационални учения Парашутисти Япония САЩ Великобритания GSDF Сътрудничество Китай Префектура Чиба Военни учения
Последвайте ни

По темата

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Осем AI камери в Гърция регистрираха 28 973 нарушения за по-малко от месец

Осем AI камери в Гърция регистрираха 28 973 нарушения за по-малко от месец

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 4 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 4 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Любопитно Преди 19 минути

Зимата и дългите празници не са причина да забравяме за физическата активност

Как липсата на секс влияе на здравето според учените

Как липсата на секс влияе на здравето според учените

Любопитно Преди 23 минути

Безсексуалният живот често се смята за заплаха за здравето, особено за хормоните, сърцето и психичното здраве

Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

Свят Преди 9 часа

Тръмп ще участва лично на тазгодишната среща

Слави Василев

Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината

България Преди 10 часа

"Подготвил е датата, в която той е подал оставка", категоричен бе Василев

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Свят Преди 10 часа

Китайската агенция „Синхуа“ също разчете речта на държавния глава

Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

Свят Преди 10 часа

Франция потвърди ангажимента си към ООН

Илияна Йотова

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

България Преди 10 часа

Кой е политическият стратег, който поема властта от Румен Радев?

Председателят на ЕП проговори на български: Честито и добре дошли

Председателят на ЕП проговори на български: Честито и добре дошли

Свят Преди 10 часа

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

България Преди 11 часа

Мултифондовият модел, предлаган с промените в КСО, предвижда създаването на фондове с различен инвестиционен профил

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

България Преди 11 часа

От "фар в тъмнината" до "участник на партийната арена" – ето как политическите лидери коментираха изненадващото решение на Румен Радев да се оттегли от президентския пост и да се включи в парламентарната надпревара

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

България Преди 12 часа

Петкова информира своите колеги за процеса по въвеждане на еврото в България

<p>Профилната снимка на първата дама предизвика вълна от реакции</p>

Профилната снимка на първата дама Десислава Радева предизвика вълна от реакции

България Преди 12 часа

Някои направиха и аналогия с визията и стила на предизборните снимки на първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

България Преди 12 часа

Дания се отказа от Давос заради Тръмп

Дания се отказа от Давос заради Тръмп

Свят Преди 12 часа

Димитър Радев: Вдигане на лихвите при растеж на заплатите

Димитър Радев: Вдигане на лихвите при растеж на заплатите

Свят Преди 12 часа

Радев: По-силното евро, при равни други условия, би ограничило вносната инфлация

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Свят Преди 13 часа

Тръмп представя сложна трислойна структура за управление на Газа, която поставя него и произраелски официални лица на върха, докато палестинците са ограничени

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Мляко с ориз и ябълково пюре

Edna.bg

Почина легендарният италиански дизайнер Валентино – човекът, който превърна червеното в символ на вечна елегантност!

Edna.bg

Комо разби Лацио и се завърна на победния път

Gong.bg

Стоилов: Ценна победа, но не бяхме на обичайното си високо ниво

Gong.bg

Жълт код за студено време в Северна България

Nova.bg

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си днес

Nova.bg