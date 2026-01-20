Парашутисти от Япония, САЩ и Великобритания започват съвместни учения

С ерия от многонационални учения, включващи парашутисти от Силите за самоотбрана на сухопътните войски, американската армия и британската армия, започнаха във вторник в лагера Нарашино на Силите за самоотбрана на сухопътните войски в префектура Чиба.

Съвместните учения целят да засилят сътрудничеството между Япония и нейните съюзнически страни, с оглед на Китай, който все повече проектира силата си в морето.

Това е първият път, в който парашутисти от GSDF провеждат учения в Япония заедно с американски и британски колеги.

Ученията ще се проведат на няколко места, включително в маневрената зона Оджоджихара на GSDF в префектура Мияги, до 20 януари.

Над 600 души персонал участват в ученията, а други от 10 държави, включително Германия и Франция, се присъединяват като наблюдатели.

На церемония по случай началото на ученията във вторник, генерал-майор Йошитака Ишихара, командир на Първа въздушно-десантна бригада на GSDF, заяви пред участниците: „Изключително важно е, че парашутисти от нашите съюзнически и приятелски страни се събират и демонстрират волята си да предотвратят промяната на статуквото със сила.“