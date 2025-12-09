Свят

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

9 декември 2025, 15:58
Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира
Източник: БТА

П апа Лъв Четиринадесети подчерта необходимостта да бъде продължен диалогът, за да бъде сложен край на войната в Украйна по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски в папската резиденция край Рим, предаде АНСА, като се позова на изявление на Ватикана.

„По време на сърдечни разговори, които се съсредоточиха върху войната в Украйна, Светият отец потвърди необходимостта да бъде продължен диалогът и изрази горещото си желание настоящите дипломатически инициативи да доведат до справедлив и траен мир“, се казва в изявлението на Светия престол.

„Освен това бяха обсъдени и въпросите за военнопленниците и необходимостта да бъде гарантирано връщането на украинските деца в техните семейства“, се добавя в него.

Зеленски ще се срещне и с италианския премиер Джорджа Мелони в канцеларията ѝ в Рим по-късно днес.

Посещението му в италианската столица идва в изключително сложен момент за Зеленски, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп го разкритикува и го обвини, че не е прочел плана на САЩ за слагане на край на войната, отбелязва АНСА.

Зеленски вчера получи подкрепа от други свои съюзници на среща в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, както и на среща в Брюксел с ръководителите на ЕС и НАТО.

Пред репортери снощи украинският президент отново потвърди твърдия си отказ да отстъпи каквато и да било територия и заяви, че „ние очевидно не искаме да се откажем от каквото и да било“, въпреки че „честно казано американците днес искат компромис“.

„Несъмнено Русия настоява да се откажем от територии“, написа още той в поредица от съобщения в специално създаден канал в приложението „Телеграм“. „Съгласно закона ние нямаме такова право. Съгласно закона в Украйна, нашата конституция, международните закони, и, честно казано, нямаме и морално право“, добави Зеленски.

Светият престол се опитва да запази неутралитет във войната, като в същото време засвидетелства солидарност и се опитва да окаже помощ на по думите му „мъченическия“ украински народ, посочва Асошиейтед прес. Папа Лъв Четиринадесети се срещна със Зеленски три пъти и разговаря най-малко един път по телефона с руския президент Владимир Путин. Той призовава за прекратяване на огъня и Русия в частност да направи жестове за насърчаване на мира.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
