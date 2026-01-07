Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

П апа Лъв Четиринадесети свиква на 7 и 8 януари кардиналите от целия свят във Ватикана за първи път през понтификата си, предаде Франс прес.

Всички 245 кардинали, сред които са тези, които имат право да участват в конклав и тези, които нямат това право заради възрастта им, ще участват в срещата, която ще протече при закрити врата и на която ще се обсъжда бъдещото управление на Църквата.

Срещата или така наречената консистория се провежда по искане на кардиналите, формулирано след избирането на американеца Робърт Франсис Превост за папа Лъв Четиринадесети през май миналата година.

По време на 12-те години на понтификат на папа Франциск той беше подложен на редица критики заради начина си на управление, сметнат понякога за прекалено личен и дори за авторитарен, отбелязва Франс пес. Аржентинският папа свика само една консистория по време на понтификата си и предпочете да се обгради с Кардиналски съвет, включват около десетина кардинали.

След една преходна година, през която Лъв Четиринадесети трябваше да довърши големи досиета, останали недовършени заради кончината на папа Франциск и в която трябваше да приключи и с Юбилея на Римокатолическата църква, сегашната кардиналска среща се очертава като същинско начало на управлението на новия папа.

През декември Ватиканът подчерта, че тази среща ще бъде белязана от моменти на общение и на братство, както и от време за размисъл, споделяне на мнения и на молитва. Но тогава Ватиканът не разкри какви теми ще бъдат дискутирани.

Предстоятелят на Католическата църква има правото да свиква обикновени консистории, основно за ръкополагане на нови кардинали и извънредни консистории, на които се обсъждат значими въпроси.