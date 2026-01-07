Свят

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Срещата ще протече при закрити врата, ще се обсъжда бъдещото управление на Църквата

7 януари 2026, 12:17
Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана
Източник: AP/БТА

П апа Лъв Четиринадесети свиква на 7 и 8 януари кардиналите от целия свят във Ватикана за първи път през понтификата си, предаде Франс прес.

Всички 245 кардинали, сред които са тези, които имат право да участват в конклав и тези, които нямат това право заради възрастта им, ще участват в срещата, която ще протече при закрити врата и на която ще се обсъжда бъдещото управление на Църквата.

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Срещата или така наречената консистория се провежда по искане на кардиналите, формулирано след избирането на американеца Робърт Франсис Превост за папа Лъв Четиринадесети през май миналата година.

По време на 12-те години на понтификат на папа Франциск той беше подложен на редица критики заради начина си на управление, сметнат понякога за прекалено личен и дори за авторитарен, отбелязва Франс пес. Аржентинският папа свика само една консистория по време на понтификата си и предпочете да се обгради с Кардиналски съвет, включват около десетина кардинали.

Ватиканът показа избора на Лъв XIV отвътре с уникално видео

След една преходна година, през която Лъв Четиринадесети трябваше да довърши големи досиета, останали недовършени заради кончината на папа Франциск и в която трябваше да приключи и с Юбилея на Римокатолическата църква, сегашната кардиналска среща се очертава като същинско начало на управлението на новия папа.

Избраха новия папа Лъв XIV

През декември Ватиканът подчерта, че тази среща ще бъде белязана от моменти на общение и на братство, както и от време за размисъл, споделяне на мнения и на молитва. Но тогава Ватиканът не разкри какви теми ще бъдат дискутирани.

Предстоятелят на Католическата църква има правото да свиква обикновени консистории, основно за ръкополагане на нови кардинали и извънредни консистории, на които се обсъждат значими въпроси.

Източник: БТА - Габриела Големанска    
Последвайте ни
Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

Топли думи от САЩ за Украйна, но Европа остава със страхове за надеждност

Топли думи от САЩ за Украйна, но Европа остава със страхове за надеждност

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

pariteni.bg
7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 6 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 6 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 6 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 6 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Свят Преди 16 минути

Ник и Мат Маубрей планират да построят сглобяеми противопожарни къщи

Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено

Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено

Свят Преди 17 минути

Пилотът е бил единственият пътник в частен самолет

Снимката е илюстративна

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Достъпът към една от махалите в село Гривка е прекъснат

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Свят Преди 1 час

Лавров прави коментарите си в интервю в рамките на акцията "Елка желаний"

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Свят Преди 1 час

Олдрич Еймс, бивш служител на ЦРУ, беше един от най-опасните двойни агенти в света и тайно работеше за Русия

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

България Преди 1 час

46-годишният мъж е с повдигнато обвинение за заплахи с убийство

Създадоха координационен център за еврото в област София

Създадоха координационен център за еврото в област София

България Преди 1 час

В състава му са включени представители на ключови държавни и местни институции

Ейми Шуимър подаде молба за развод след 7 години брак

Ейми Шуимър подаде молба за развод след 7 години брак

Любопитно Преди 1 час

44-годишната актриса и 45-годишният Крис Фишер сключиха брак на 13 февруари 2018 г.

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната в евро

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната в евро

България Преди 1 час

Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лева

,

Мистерията на Еторе Майорана - геният, който изчезна

Любопитно Преди 1 час

Работата на Еторе Майорана оказа огромно влияние върху света на физиката

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Свят Преди 2 часа

"Все още сме далеч от такъв сценарий"

<p>Причината гръцките статуи да са с малки фалоси</p>

Причината гръцките статуи да са с малки мъжки полови органи

Любопитно Преди 2 часа

Древногръцкият стандарт за красота за мъже е бил „блестящ гръден кош, светла кожа, широки рамене, малък език, силни задни части и малък член“, описан от древният гръцки драматург Аристофан

Сградата на Камарата на представителите

Внезапната смърт на конгресмен републиканец освободи място в Камарата на представителите. Какво следва?

Свят Преди 2 часа

Засега няма обявени кандидатури за мястото му

Снимката е илюстративна

Служител на японската ядрена агенция изгуби телефон с поверителни данни в Китай

Свят Преди 2 часа

Служебният телефон съдържал чувствителна информация за ядрена сигурност, загубен по време на лична визита в Шанхай

,

Рядко астрономическо явление тази вечер: Марс, Венера и Меркурий се подреждат в една линия

Любопитно Преди 2 часа

Следващото подобно зрелище ще е през 2038 г.

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

България Преди 2 часа

КЗП и Столичната община са установили нарушения в районите "Красно село" и "Възраждане"

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Край на поредицата топли дни

sinoptik.bg
1

Снегът носи на Китай 183 млрд. евро до 2030 година

sinoptik.bg

Имението на крал Чарлз III се превръща в новата топ дестинация за луксозни сватби

Edna.bg

Скромно „сбогом“ в Сен Тропе: Франция се прощава с киноиконата Брижит Бардо

Edna.bg

Спартак Варна излезе с важно съобщение

Gong.bg

Манчестър Юнайтед чу първо "не", но Солскяер подписва до часове

Gong.bg

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

Nova.bg

Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

Nova.bg