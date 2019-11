Трето семейство намерено отровено в рамките на месец, Турция шокирана

Т рима души бяха намерени мъртви в апартамент в Истанбул и има съмнения, че смъртта им отново е резултат от отравяне с цианид, след като по-рано този месец Турция бе шокирана от самоубийствата на две семейства с отровното вещество, предаде турската частна телевизия НТВ.

Трите тела, едното на дете, са били намерени днес сутринта в истанбулската община Бакъркьой. Полицията разследва случая.

Местната управа съобщи, че поради наличието на миризма на цианид на мястото са били изпратени екипи за химическа, биологична, радиологична и ядрена сигурност на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

След измервания със съответната апаратура е установено, че миризмата действително е на цианид, посочи околийската управа.

Електронното издание на в. "Сьозджу" идентифицира жертвите като бизнесмена Бахаттин Делен, съпругата му Зюбейде и седемгодишния им син Али Делен.

На 5 ноември двама братя и двете им сестри бяха открити мъртви в апартамент в истанбулската община Фатих, след като се самоубили с цианид.

Три дни по-късно последва и друг подобен случай в Анталия, където с цианид се отровиха мъж и жена с две деца на възраст пет и девет години. В дома им беше намерена бележка от бащата, който пише за финансови затруднения и безработица, пише "Ahval"

