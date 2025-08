Откриха телата на всички затрупани работници в чилийската мина

И петимата затрупани работници в медната мина „Ел Тениенте“ на компанията „Коделко“ са открити мъртви, съобщи местен прокурор вчера, след като спасителните екипи разчистиха подземните проходи, които се срутиха при силно земетресение миналата седмица, предаде Ройтерс.

Откриха телата на четирима работници след срутването в мина в Чили

Прокурорът Акилес Кубильо от региона О'Хигинс съобщи снощи, че е било намерено тялото на петия затрупан работник.

