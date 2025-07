Откриха почти 400 трупа в мистериозна къща на ужасите в Мексико

Б роят на разлагащите се тела, открити натрупани в невзрачна сграда на границата между Мексико и САЩ, продължава да нараства, според разследващите, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Близо 400 трупа са открити на мястото в Хуарес, което е точно от другата страна на границата с Ел Пасо в Тексас, включително 383 цели човешки тела и 6 частични останки, според телевизионната станция KVIA.

Смята се, че някои от хората, открити в къщата, са мъртви от три до четири години.

Купчини трупове бяха открити, след като сигнал доведе властите в четвъртък до имот, който приличаше повече на дом, отколкото на крематориум.

Повечето от мъртвите изглежда са били балсамирани, съобщиха мексиканските власти пред репортери по време на пресконференция в понеделник. Не е ясно защо не са били нито погребани, нито изгорени, според Border Report. Собственикът Хосе Луис Ареляно Куарон и негов служител ще бъдат обвинени в неправилно изхвърляне на тела.

Останките се проверяват, за да се гарантира, че телата не са жертви на убийство, и може да последват още обвинения.

Държавни служители заявиха, че много от телата изглежда са дошли от шест различни погребални агенции в обширния граничен град, където на роднини е дадена „пепел“ и са били убедени, че техните близки са били правилно кремирани.

