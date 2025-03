Мексико: Намериха телата на 9 изчезнали студенти с отрязани ръце

Т елата на девет души, които изчезнаха в южната част на Мексико миналия месец, бяха открити брутално нарязани и захвърлени край магистрала заедно с торба, пълна с отрязаните им ръце, съобщи английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ужасяващите останки са открити в багажника на изоставена кола в Сан Хосе Миахуатлан, на границата на мексиканските щати Пуебла и Оахака – на 275 мили от Мексико Сити. Пет от деветте осакатени тела бяха открити под напоен с кръв брезент, докато останалите четири бяха открити изкривени в багажника при това, което се смята за поредното жестоко убийство, извършено от наркокартел.

Властите също така откриха на отвратителната сцена, че

ръцете на всеки човек са били отрязани и натъпкани в торба, която също беше натъпкана в багажника, вече пълен с тела.

Първоначалните доклади от мексикански издания предполагат, че жертвите са студенти, родом от Тласкала, които са пътували до плажовете в Оахака за почивка. Но доклад, публикуван от мексиканското издание NVI Noticias, твърди, че студентите всъщност са били членове на престъпната организация „Los Zacapoaxtlas“.

Въпреки че голяма част от Мексико е опустошена от картелно насилие, провинция Оахака е широко известна като популярна туристическа дестинация благодарение на световноизвестната си кухня и блестящи плажове.

Nine students found dismembered by side of Mexico highway after disappearing on vacation https://t.co/GF4sVBsWH7 pic.twitter.com/GXzzLeFKTB

На 2 март, три дни след като учениците бяха обявени за изчезнали, тъмносив Volkswagen Vento с регистрационни номера на Тлашкала, съдържащ телата, беше открит покрай натоварената магистрала Куакнопалан-Оахака, според Periodico Central.

Мексиканските медии са идентифицирали осем от деветте жертви досега,

като ги посочват като: Анджи Лизет на 29 години, Бренда Мариел на19, Жаклин Айлет на 23, Ноеми Ямилет на 28, Лесли Ноя Трехо на 21, Раул Емануел на 28, Рубен Антонио и Роландо Армандо. Деветата жертва все още не е идентифицирана.

Към вторник няма назовани заподозрени, но естеството на убийството предполага участие в картел. Главната прокуратура в Пуебла си сътрудничи с другите си местни правоприлагащи агенции в Тласкала и Оахака в широкообхватни усилия за залавянето на зловещите убийци.

Досега властите са проследили запис от камери за наблюдение от 24 февруари, показващ как превозното средство се движи по магистрала Atlixcayotl близо до град Atlixco на около 145 километра западно от мястото, където са намерени останките на учениците, съобщи Periodico Central. Службата на главния прокурор на щата Пуебла не е в състояние да разкрие допълнителна информация, позовавайки се на опасения за поверителност.

„Засега не мога да дам информация. Има линии на разследване, но не мога да ги разкрия поради поверителността“,

каза на пресконференция в понеделник Идамис Пастор Бетанкур, ръководител на Главната прокуратура на Пуебла.„Всички съответни разследвания се извършват. Когато получим отговор и разследването приключи, ще бъдем в състояние да предоставим повече информация“, добави той.

Над 30 000 убийства са извършени в Мексико през 2023 г., според най-новите данни. Много от убийствата бяха свързани с търговия с наркотици, като ударите на картели доведоха до особено ужасяващи сцени.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & gore.



The dismembered remains of nine students, aged 19 to 30, were discovered on 2nd March in San Jose Miahuatlan, Mexico, near the border of Puebla & Oaxaca states. The victims, five men & four women from… pic.twitter.com/vpYmigzYgH