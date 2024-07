Падаща мечка: Най-смъртоносният и най-фалшив хищник в Австралия

А ко попитате почти всеки австралиец за падаща мечка (drop bear), той вероятно ще ви разкаже за близка среща с тази хищна братовчедка на австралийската коала.

Може да разкажат как техен роднина е бил тежко ранен при нападение на мечка или да твърдят, че техен приятел едва е избегнал смъртта от ръцете на злобния хищник.

И всички те ще лъжат. Падащата мечка не съществува.

В много страни има същество, за което се носят слухове, че съществува, но никога не е виждано - спомнете си за драконите, Йети и чудовището от Лох Нес.

Но в случая с падащата мечка има обрат. Никой австралиец не вярва, че тя съществува - просто се използва за сплашване на хората, обикновено на чужденци.

Обикновено това става по следния начин: Туристът е на път да навлезе в храсталака, когато австралиец го предупреждава да "внимава за падаща мечка". Когато попита какво е това, туристът ще разбере, че това е злобно, ноктесто същество, което пада неочаквано от дърветата.

"Ще ги видите да гледат нагоре към дърветата, нервни", казва Иън Коут, автор и основател на уебсайта Mythic Australia.

Но някои австралийци издигнаха фалшивите животни на съвсем ново ниво. Музеят на Австралия е създал фалшива информационна страница на своя уебсайт, която предупреждава за опасностите от тези измислени животни.

"Щом жертвата се окаже в полезрението, падащата мечка ще се спусне на цели осем метра, за да се нахвърли върху нищо неподозиращата жертва. Първоначалният удар често зашеметява жертвата, което позволява тя да бъде ухапана по врата и бързо да бъде усмирена", се казва на уебсайта.

Дори някои австралийски знаменитости са се включили в шегата. Когато CNN Travel попита австралийската филмова звезда Крис Хемсуърт за съвет как да избягва падащи мечки през 2018 г., той отговори: "Носете си чадър".

Произход на падащата мечка

Въпреки популярността и нарастващата международна репутация на мечето, неговият произход е неизвестен.

Изглежда, че легендата за падащата мечка не е предизвикана от конкретна популярна книга или филм, например. Според Националната библиотека на Австралия първата поява на падащата мечка в австралийски вестник е безобидна обява в "Канбера Таймс", вестникът за националната столица, през 1982 г..

"ТАМ - Пазете се от падащите мечки в бъдеще, със сигурност, напълно обичам Клинт", гласи съобщението в рубриката "21-ви рожден ден". Не е ясно кои са били ТАМ или Клинт.

We had this happen to us in N Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿.. walking back from the beach, loud cracking noise then Thump.. flat big fat grey squirrel 🐿️ on the floor in front of us.. gets up n runs off. 🤷🏼‍♀️ Maybe trying to take out the Drop Bear title from Australia 🇦🇺??… pic.twitter.com/LzDKCrkJA4