Откраднаха восъчната фигура на Макрон от музей в Париж

В осъчната фигура на президента Еманюел Макрон, която неведнъж е била обект на подигравки, е била открадната от парижкия музей „Гревен“ от група, представяща се за екоактивисти на организацията „Грийнпийс“.

По информация от полицейски източници, две жени и един мъж са влезли в музея, намиращ се в центъра на френската столица, като са се представили за туристи. След това са напуснали сградата през авариен изход.

Emmanuel Macron waxwork is STOLEN from Paris museum by 'Greenpeace activists' https://t.co/3siWw7QaQu