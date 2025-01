Отиде си архиепископ Анастасий

А лбанският архиепископ Анастасий, който през последните няколко дни бе настанен в болница "Евангелие" в Атина, почина на 95-годишна възраст, предава Kathimerini.

Хоспитализацията на архиепископа в Атина започна на 3 януари, след като е транспортиран със самолет от Тирана.

Впоследствие той е претърпял спешна операция и е бил настанен в интензивно отделение. През последните няколко часа здравословното му състояние отново се е влошило.

Archbishop Anastasius of Albania has fallen asleep in the Lord pic.twitter.com/zsHNhag4vY