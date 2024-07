Задържаха Wiz Khalifa за притежание на наркотици

А мериканският рапър Wiz Khalifa (Уиз Халифа) е разследван на свобода за притежание на наркотици, след като изпуши цигара с марихуана на сцената на фестивала "Beach, Please!" в черноморския курорт Костинещ, Югоизточна Румъния, съобщава новинарският сайт Зиаре.

American rapper #WizKhalifa, who performed at the Beach, Please! festival in Costinesti on the Black Sea shore on Saturday was picked up by police officers after lighting up a #cannabis joint on stage. #Marijuana is illegal in #Romania | https://t.co/TpcOrIJkVx pic.twitter.com/GUBYCdlLaC