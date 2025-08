Осъдиха бившия президент на Бразилия на 12 години домашен арест

Б ившият президент на Колумбия Алваро Урибе беше осъден в петък на 12 години домашен арест, след като съдът го призна за виновен в процесуална измама и подкуп на свидетели, предава CNN.

Урибе се обяви за невинен, а адвокатът му съобщи по-рано, че ще обжалват присъдата.

Former Colombian President Álvaro Uribe sentenced to 12 years of house arrest after being found guilty of procedural fraud and witness bribery https://t.co/5JDmTwR1Uo

Съдия Сандра Ередиа от 44-ия наказателен съд в Богота обяви решението четири дни след като призна бившия държавен глава за виновен по повдигнатите обвинения. Тя оправда Урибе по друго обвинение — за предполагаемо подкупване на прокурор.

73-годишният Урибе, който заемаше президентския пост в периода 2002–2010 г., стана първият бивш президент на страната, осъден за криминално престъпление.

Случаят започва още през 2012 г., когато Урибе — тогава лидер на опозиционната партия Центро Демократико — обвинява сенатора Иван Сепеда от управляващата коалиция Исторически пакт в опит да го свърже с формирането на паравоенна групировка. Сепеда категорично отхвърля обвиненията.

През 2018 г. ситуацията претърпява обрат, когато Върховният съд на Колумбия решава да започне разследване срещу самия Урибе за предполагаема манипулация на свидетели.

Former Colombian President Alvaro Uribe has been sentenced to 12 years of house arrest, marking a historic first for the country's ex-leaders. The ruling, issued by Judge... https://t.co/CoxX9gfLd1