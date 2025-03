Вицепрезидентът Джей Ди Ванс освиркан на концерт: Ти съсипа това място!

В ицепрезидентът на САЩ, Джей Ди Ванс, бе освиркан от публиката, когато зае мястото си на концерт на Националния симфоничен оркестър в Центъра Кенеди във Вашингтон в четвъртък вечерта, предаде The Guardian.

Когато започнаха традиционните съобщения преди концерта, вицепрезидентската свита влезе в залата и зае местата си. Публиката реагира с подигравателни възгласи, които заглушиха официалните съобщения, докато Ванс и съпругата му Уша се настаняваха.

Подобен пламенен и открит политически протест е изключително необичаен в сдържания и елегантен свят на класическата музика.

BREAKING: The Kennedy Center crowd erupts in boos at the first sight of JD Vance in the audience. Vance is finally seeing how many people are DISGUSTED with the Trump administration. pic.twitter.com/839ERuRU1O