Оставка заради сексуален тормоз разтърси партията на Педро Санчес

О питът на испанския премиер Педро Санчес да сложи край на корупционен скандал бе поставен под въпрос днес, след като един от служителите, които той трябваше да назначи в рамките на размествания в управляващата Испанска социалистическа работническа партия (ИСРП), подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз, предаде Ройтерс.

