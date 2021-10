Пожар избухна на кораб, превозващ химикали край Канада

П ожар обхвана днес контейнери на кораб, превозващ химикали за минната промишленост и намиращ се край бреговете на канадската провинция Британска Колумбия. Канадската брегова охрана съобщи, че работи съвместно с колегите си от САЩ за оценка на ситуацията, включително на рисковете за околната среда, предаде Ройтерс.

Шестнайсет от членовете на екипажа са били евакуирани от кораба "Ем Ви Зим Кингстън" ( MV Zim Kingston), петима са останали на борда, за да се борят с пламъците, каза канадската брегова охрана. Горят 10 контейнера, огънят продължава да се разпространява, но самият кораб не гори.

Проследява се къде се намират 40 контейнера, паднали зад борда и представляващи сериозен риск за корабоплаването.

