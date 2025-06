Орбан: Руснаците са твърде слаби

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви, че не вижда реална военна заплаха от Русия за страните от НАТО, тъй като последната не може да победи дори Украйна.

Орбан обяви това в интервю за френската телевизия LCI, предава "Фокус".

Орбан: Санкциите на ЕС срещу Русия унищожават Унгария и цяла Европа

Министър-председателят на Унгария заяви, че не се страхува от разширяването на руско-украинската война в световна. Според него възможността за подобно развитие на конфликта е нищожна.

"Руснаците са твърде слаби за това. Те дори не могат да победят Украйна, така няма как наистина да атакуват НАТО“, коментира Орбан.

Според него в момента Украйна все пак "губи войната“ и истинските преговори за мир и ще бъдат между Русия и САЩ.

"Путинизация": Орбан забранява критиката към него със закон

"Нито Европа, нито Украйна ще могат да постигнат споразумение с Русия. Украйна ще загуби войната, а Европа ще бъде твърде въвлечена в нея. Ще е необходимо споразумение между руснаците и американците“, заяви унгарският премиер.

🗽 @PM_ViktorOrban: I was and still am a street freedom fighter



🇫🇷 During his visit to France to attend a @PatriotsEU meeting and party convention, PM Orbán sat down with French TV channel LCI for an in-depth interview.



🧢 Prime Minister Orbán declared “I was and still am a… pic.twitter.com/AOBqQEGP5t