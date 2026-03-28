Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Н апрежението в Близкия изток продължава да ескалира, след като Израелските въоръжени сили съобщиха за първи ракетен обстрел от Йемен от началото на настоящия конфликт. По информация на военните, ракетата е била засечена по пътя си към израелска територия, като системите за противовъздушна отбрана са били незабавно задействани с цел неутрализиране на заплахата.

Израел прехвана балистична ракета от Йемен, сирени огласиха централни райони

Това е първият подобен инцидент, свързан с изстрелване от Йемен, откакто войната в региона навлезе във втория си месец. Случаят идва на фона на засилващи се опасения, че конфликтът може да се разрасне извън първоначалните си граници и да обхване нови участници.

Йеменските бунтовници отново заплашиха Израел след атаката на "Хизбула

Паралелно с това, йеменското движение на хутите, известно с връзките си с Иран, отправи остро предупреждение, че е готово да се включи пряко във военните действия. В изявление, цитирано от Франс прес, групировката заявява, че ще предприеме действия, ако атаките срещу Иран продължат или ако други държави се намесят на страната на Израел и САЩ.

„Потвърждаваме, че пръстите ни са на спусъка за пряка военна намеса“, се казва в позицията на хутите, които подчертават, че следят отблизо развитието на ситуацията. Те предупреждават още, че ще реагират, ако Червено море бъде използвано за военни операции срещу техни съюзници.

Израел прехвана ракета, изстреляна от Йемен

Хутите вече имат опит в подобни действия, като в миналото са извършвали атаки срещу търговски и военни кораби в Червено море в отговор на регионални конфликти. До момента обаче те не бяха предприемали директни действия във връзка с настоящата война.

Израел: Тази ръка ще бъде отрязана

Анализатори отбелязват, че евентуално включване на Йемен във военните действия би могло значително да разшири географския обхват на конфликта и да засегне ключови търговски маршрути, през които преминава значителна част от световния морски трафик.

Ситуацията остава динамична, а международната общност следи с нарастващо внимание риска от по-широка регионална ескалация.