Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

28 март 2026, 08:45
Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите
Източник: AP/БТА

Н апрежението в Близкия изток продължава да ескалира, след като Израелските въоръжени сили съобщиха за първи ракетен обстрел от Йемен от началото на настоящия конфликт. По информация на военните, ракетата е била засечена по пътя си към израелска територия, като системите за противовъздушна отбрана са били незабавно задействани с цел неутрализиране на заплахата.

Това е първият подобен инцидент, свързан с изстрелване от Йемен, откакто войната в региона навлезе във втория си месец. Случаят идва на фона на засилващи се опасения, че конфликтът може да се разрасне извън първоначалните си граници и да обхване нови участници.

Паралелно с това, йеменското движение на хутите, известно с връзките си с Иран, отправи остро предупреждение, че е готово да се включи пряко във военните действия. В изявление, цитирано от Франс прес, групировката заявява, че ще предприеме действия, ако атаките срещу Иран продължат или ако други държави се намесят на страната на Израел и САЩ.

„Потвърждаваме, че пръстите ни са на спусъка за пряка военна намеса“, се казва в позицията на хутите, които подчертават, че следят отблизо развитието на ситуацията. Те предупреждават още, че ще реагират, ако Червено море бъде използвано за военни операции срещу техни съюзници.

Хутите вече имат опит в подобни действия, като в миналото са извършвали атаки срещу търговски и военни кораби в Червено море в отговор на регионални конфликти. До момента обаче те не бяха предприемали директни действия във връзка с настоящата война.

Анализатори отбелязват, че евентуално включване на Йемен във военните действия би могло значително да разшири географския обхват на конфликта и да засегне ключови търговски маршрути, през които преминава значителна част от световния морски трафик.

Ситуацията остава динамична, а международната общност следи с нарастващо внимание риска от по-широка регионална ескалация.

Източник: БГНЕС    
Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Руският външен министър Сергей Лавров проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Атаката е повредила няколко самолета за презареждане на САЩ

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Стартът трябваше да бъде даден днес в 10:00 ч. с водосвет на пл. „Княз Александър I Батенберг“

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Смяната на часа може да бъде предизвикателство, но с няколко прости стъпки можем да намалим негативните ефекти

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

На 26 март руски съд забрани документалния филм

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Инцидентът е станал тази вечер

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Те настояват за спиране на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Той добави, че САЩ може да пренасочат помощта за Украйна

Иран хакна директора на ФБР

Иран хакна директора на ФБР

Хакерите са публикували серия от снимки на Пател отпреди да стане директор на ФБР

Връчиха наградите „Икар“ 2026

Връчиха наградите „Икар“ 2026

„Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор получи „Икар“ за най-добър спектакъл

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

Комплексът за тежка вода в Хондаб бил подложен на двуетапна атака

Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

Целта е да се даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората

А къде са военновъздушните сили на Иран?

А къде са военновъздушните сили на Иран?

Какво става с иранските изтребители?

