Свят

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната

21 март 2026, 15:21
Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина
Източник: БТА

П овече от 37 000 български граждани от 66 държави са изразили желание да гласуват в чужбина на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Общо 37 305 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната. За сравнение, вчера по обяд заявленията бяха 34 609, което показва, че за малко повече от 24 часа са регистрирани още близо 2700 заявления. 

Най-много заявления има от:

Турция – 8593
Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия – 6389
Германия – 4605
Испания – 3309
САЩ – 2938

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления са били 30 688. Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, добави Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

Така само до днес има над 20% увеличение на заявленията за гласуване в чужбина спрямо миналите парламентарни избори. 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Гласуване в чужбина ЦИК Предсрочни парламентарни избори
