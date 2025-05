Студентка по медицина загуби ръцете и краката си, призова за ваксинация срещу менингит

Л или Макгари беше откарана по спешност в болница през януари с грипоподобни симптоми, преди състоянието ѝ рязко да се влоши и да изпадне в септичен шок (Септичният шок е животозастрашаващо състояние, което възниква като тежко усложнение на сепсиса – сериозна инфекция, която предизвиква системен възпалителен отговор на организма - бел. ред.), предава Sky News .

Студентка по медицина, която загуби и четирите си крайника вследствие на сепсис, отправи призив към хората да се ваксинират срещу менингит, за да не преживеят подобен кошмар.

Лили Макгари беше откарана по спешност в Университетската болница на Уелс в Кардиф през януари, след като прояви грипоподобни симптоми. Състоянието ѝ бързо се влошило и тя изпаднала в септичен шок.

23-годишната студентка била диагностицирана с менингококова септицемия – вид отравяне на кръвта, причинено от същия тип бактерии, които водят до най-разпространената форма на бактериален менингит.

Макгари, която е родом от Джърси, но учела в Кардиф, преживяла два сърдечни ареста, преди да прекара две седмици в кома и над 100 дни в интензивно отделение.

Инфекцията предизвикала тежки проблеми с кръвообращението, поради което било необходимо да ѝ бъдат ампутирани четирите крайника при операция, извършена в болницата „Мористън“ в Суонзи.

Докато студентката от Университета в Кардиф започва рехабилитацията си, баща ѝ, Стюарт Макгари, заяви в предаването The UK Tonight with Sarah-Jane Mee, че дъщеря му иска хората да се ваксинират срещу менингит, за да се предпазят от менингококова септицемия.

„Лили иска да разпространи посланието сред всички. След COVID ваксинационният обхват сред децата срещу менингит рязко е спаднал. Тя просто иска хората да се ваксинират“, каза Макгари.

„Очевидно Лили е пример, че ваксината не действа при 100% от хората, 100% от времето. Но програмата за ваксинация срещу менингит във Великобритания е изключително успешна... Някои от служителите в болницата в Кардиф не бяха виждали случай като този на Лили от 10 години. Така че е доказано, че ваксината е ефективна. Работи. Ваксинирайте се.“

