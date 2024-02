"Химически инцидент": 9 ранени след атака с киселина в Лондон (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д ве деца, майка им и трима полицаи са ранени след атака с "разяждащо вещество" в Клафъм, Южен Лондон. Трима граждани, които отишли да помогнат, също са пострадали. От пожарната съобщават, че са били извикани след съобщение за "химически инцидент" и са оказали спешна помощ на жена и двете ѝ деца.

Снимки от мястото на инцидента показват автомобил с отворени врати по средата на пътя. Хеликоптер участва в издирването на отговорното лице.

London acid attack: Thug targets mother and her two children in Clapham South. pic.twitter.com/uwxbxaLCGB — sledge81 News and Opinions (@sledge81NEWS) February 1, 2024

Инцидентът се е случил малко преди 19:30 ч. на "Лесар Авеню", улица, която минава от южната част на "Клапам Комон".

"Имаше мъж в бяла кола с две деца. Изглеждаше така, сякаш се е опитал да прегази жена. Бяха се скарали. Едното момиче отзад беше опряло ръка на прозореца - вижда се следата върху колата. Той сграбчи едно от двете деца, сграбчи го насила и го блъсна на земята. След това дамата изкрещя "Очите ми! Очите ми! Обадете се в полицията, очите ми! След това го видях да бяга. Всичко беше толкова травмиращо", разказва очевидец, пожелал да остане анонимен, пред Sky News.

Witnesses have described a "horrific" scene after a mother and her two daughters were doused with a "corrosive substance" in Clapham in south London.



Read more here - https://t.co/Fad0Nl4Kjv pic.twitter.com/S72njjut19 — Metro Radio News (@MetroRadioNews) February 1, 2024

Друг свидетел описва как се е опитал да измие химикала от лицето на жената.

"Беше ужасно. Първо един мъж грабна детето си, момиченце на две или три години, от бяла кола. Той я хвърли на земята два пъти! Това беше най-лошото нещо, което някога съм виждал. След това мъжът хвърли нещо по жената. Тя крещеше: "Очите ми! Очите ми! След това изтичах в къщата си, взех бутилка с вода и я залях с вода в очите. Устните ѝ бяха черни. Кожата ѝ изглеждаше изгоряла. След това преследвах мъжа до половината на улицата. Бях обут в чехлите си, така че не стигнах много далеч", казва той пред Sky News.

CCTV captures 'chemical substance' attack unfold in Clapham in south London.https://t.co/QjyiwescaR pic.twitter.com/GarZViJkv0 — Sky News (@SkyNews) February 1, 2024

Партньорката на свидетеля, жена на около 20 години, твърди, че върху нея също са паднали капки от веществото.

"Току-що се върнах от болницата. И двамата бяхме там. Бях и с едно от децата, които той хвърли на земята. Нейната отговорност падна върху мен", казва тя.

По данни на службата за спешна помощ на мястото на инцидента е оказана помощ на общо девет души, а петима са откарани в голям травматологичен център. Още трима са били откарани в местна болница, а един е бил изписан на място.

🔴 UK - Acid attack: Nine people injured including children and police officers by a “corrosive substance” in Clapham, south London. pic.twitter.com/oxrOODt7MY — Louis Montpellier Natio (@Natio_1976) February 1, 2024

"Привличаме ресурси от целия Метрополитен, за да заловим това лице, и продължаваме работата по установяване на причините, довели до този ужасен инцидент", заяви инспектор Александър Касъл. Той смята, че веществото е "разяждащо", но тестовете продължават. Според детектив Касъл нараняванията на полицейските служители не изглеждат сериозни.

Местните съветници Алисън Инглис-Джоунс и Бен Къртис благодариха на службите за спешна помощ за бързото отцепване на мястото на инцидента и заявиха, че са "напълно невярващи и шокирани от случилото се".