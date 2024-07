Обвиниха бившия китарист на Red Hot Chili Peppers в убийство по непредпазливост

С рещу бившия китарист на американската алтернативна рок група Red Hot Chili Peppers Джош Клингхофър е заведено дело за причиняване на смърт по непредпазливост и небрежност, предаде Асошиейтед прес. Според обвинението той е блъснал и убил пешеходец по-рано тази година.

Former Red Hot Chili Peppers Guitarist Josh Klinghoffer Sued for Wrongful Death Over Fatal Traffic Accident More: https://t.co/34T7awapGR pic.twitter.com/TQMqQLyCRJ

Искът е подаден от Ашли Санчес, дъщерята на жертвата. Нейният баща, 47-годишния Израел Санчес умира, след като е блъснат, докато върви на пешеходна пътека в град Алхамбра, източно от Лос Анджелис.

Инцидентът е станал следобед на 18 март, когато, според думите на ищците, Клингхофър е управлявал черен джип без регистрационен номер. Той е завил наляво на кръстовище с маркирана пешеходна пътека. Видеозапис, представен от обвинителите, показва как черен автомобил удря Израел Санчес, докато завива. Санчес е получил травма на главата, като няколко часа по-късно е починал от нараняванията си в болницата, се казва в съдебния иск.

Също така Клингхофър е използвал мобилен телефон, докато е шофирал, тъй като на видеозаписа се вижда как водачът държи предмет над волана. На видеото се вижда и 40-метровата тревиста разделителна мантинела, която е трябвало да даде на Клингхофър време да види дали има някой на пешеходната пътека, се казва в иска.

Former Red Hot Chili Peppers guitarist Josh Klinghoffer is being sued for wrongful death and for allegedly being behind the wheel of a car that ran over and killed a pedestrian.



Full story: https://t.co/sMUnLvicM6 pic.twitter.com/y0XDjO2UJ2