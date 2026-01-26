Свят

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Ким Во е работил с с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман

26 януари 2026, 10:50
Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години
Източник: istockphoto

К им Во, обичаният фризьор, на когото се доверяваха някои от най-известните лица на Холивуд, почина след дълга и смела битка с колоректален рак. Той беше на 55 години, пише Daily Mail.

В хода на десетилетната си кариера, Во се превърна в предпочитания колорист на Холивуд, работейки с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман.

Той също така стана познато лице на телевизионната публика като съдия в конкурса за прически на Bravo „Shear Genius“, който се излъчваше в продължение на три сезона между 2007 и 2010 г. заедно с Камила Алвес и Джонатан Антин.

Съпругът на Во, Адил Хан, потвърди сърцераздирателната новина в трогателна публикация в Instagram, споделена в събота, разкривайки, че стилистът е бил диагностициран през 2018 г. и е надминал първоначалните очаквания на лекарите.

„Моят любим съпруг, най-добър приятел, партньор в живота и бизнеса, Ким Во, си пое последния дъх“, написа Хан. „Диагностициран с колоректален рак през 2018 г., той се бори доблестно, спечелвайки много битки по пътя и надминавайки всички медицински очаквания под грижите на д-р Лорънс Пиро и неговия невероятен екип в клиниката „Анджелес“ и „Сийдърс-Синай“. В крайна сметка Бог реши, че е време нашият ангел на земята да се завърне у дома.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

В емоционалния си поклон, Хан сподели, че последното желание на Во е приятелите и феновете да почетат наследството му не с цветя, а като подкрепят други в козметичната индустрия, които се сблъскват с подобни битки. 

Той насърчи даренията за фондация „Ким Во“, която помага на хора, работещи в сферата на косата, красотата и модата, засегнати от рак.

Новината предизвика изблик на скръб от известни личности и фигури от индустрията, които отдадоха заслуга на Vo не само за емблематични трансформации, но и за дълбока доброта.

Тори Спелинг написа: „Много съжалявам - той беше толкова невероятен човек. Изпълнен с толкова светлина и любов, xo.“

Перес Хилтън добави: „О, не!!! Емблематичното розово на Перес и всичките ми цветове на Wold – както и пищните ми руси – бяха благодарение на Ким. Майстор на занаята и изкуството си! Такава загуба!“

Продуцентката Ашли Хамен сподели същото мнение, казвайки: „Никога няма да забравя неговата доброта и колко специална се почувствах, когато прекрачих прага на този салон. Нека лети високо с ангелите. Чувствам се толкова щастлива, че го познавах и изпращам молитви за изцеление на всички сърца, които го обичаха.“

Телевизионната водеща и инфлуенсърка Сиси Ян сподели особено личен спомен, припомняйки си първото си посещение в салона на Vo преди повече от десетилетие.

„Ким, ти промени живота ми“, написа Янг. „Все още си спомням как влязох в красивия ти салон в „Монтаж“ в Бевърли Хилс през 2012 г.... Видя го, преди да успея да го кажа. Направи ме по-лека, добави пластове и някак си... всичко се промени за мен.“

„Спомням си как се погледнах в огледалото след боядисването и подстригването и почти се разплаках“, продължи тя. „Виждах се различно, за първи път. Този момент промени траекторията на живота и кариерата ми. Оттогава си ми като семейство.“

Освен работата си на екрана, Во оставя своя отпечатък и зад кулисите в сериали като „Extreme Makeover“ и „Plain Jane“, а наскоро се появява и в документалния сериал на Paramount+ за знаменитости, наречен „Blowing LA“.

Сериалът го последва в неговия салон „Ким Во“ в Западен Холивуд. 

През 2023 г. той беше удостоен с наградата за най-добър колорист на първите награди за най-добра красота на списание Los Angeles.

Според уебсайта му, Во е бил обявен за „най-добрия рус човек в бранша“ от Vogue и обичан от клиентите си заради топлината и таланта си. 

Източник: Daily Mail    
