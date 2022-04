Новини за войната - факт или лъжа? Проверка на Deutsche Welle

В ойната продължава не само по фронтовете, но и в интернет. Deutsche Welle събра и анализира многобройни фалшиви новини, неверни твърдения, пропагандистки манипулации и спорни информации. Ето какво показва тяхната проверка:

Има ли трупове по улиците в Буча?

Русия бомбардира ли украински градове?

В Ойскирхен, Германия, има ли руснак, убит от украинци?

Манипулирани ли са видеоклипове със "Зеленски" и "Путин"?

WHOA: @Meta just found a deepfake of #Zelensky giving a statement.👇👇



That he did not give.



They removed it.



This is probably only the beginning. https://t.co/CUBtSsaUFt