Нови обвинения срещу Нейтън Преследващия кон

Н ови, федерални обвинения бяха повдигнати срещу Нейтън Преследващия кон, известен с ролята си във филма "Танцуващият с вълци", съобщи Асошиейтед прес.

Нейтън Преследващия кон с обвинения в сексуално насилие и трафик на хора

Дни след като щатската прокуратура в Невада го обвини за осем престъпления, срещу 46-годишния бивш актьор бяха отправени и две обвинения за сексуална експлоатация на деца и едно обвинение за притежание на детска порнография. Според властите обвиняемият е заснемал с камера сексуалните посегателства.

Happening now: #NathanChasingHorse in court. He’s accused of victimizing indigenous girls & women for at least two decades. He faces multiple charges including sex trafficking, sexual assault, sex assault against a child & more. Updates to come. @8NewsNow pic.twitter.com/PVkw7b1lki

Федералните обвинения бяха предявени часове, след като щатски съдия разреши освобождаването на Преследващия кон срещу гаранция от 300 000 щатски долара. Нейтън бе арестуван на 31 януари край дома си, в който живее с петте си съпруги.

Полицията в Британска Колумбия, Канада, потвърди тази седмица, че води криминално разследване срещу бившия актьор за сексуално престъпление от 2018 г. в село Керемеос край границата с американския щат Вашингтон.

Нейтън стана известен с ролята си на Голямата усмивка, млад член на племето сиукси във филма "Танцуващият с вълци" на Кевин Костнър, спечелил няколко награди "Оскар".

Nevada prosecutors said Wednesday "Dances With Wolves" actor Nathan Chasing Horse, who is accused of sexually abusing Indigenous women and girls, should remain in custody because he was "grooming young children" to replace his older wives. https://t.co/WeeEp0ly0N