Нова държава в Европа: Кои са бекташите?

"Не всички можем да правим велики неща, но можем да правим малки неща с голяма любов", с тези думи на Майка Тереза албанският премиер Еди Рама обяви намерението си да основе суверенна държава за бекташкия орден в Тирана, пише Deutsche welle.

Пред ООН Рама обясни, че суверенният анклав, който ще се създаде по примера на Ватикана, ще бъде "нов център на толерантност и мирния съвместен живот". Бекташкият орден е създаден през 13 век - по време на Османската империя, а седалището му е в Албания от 1929 г. Албанските власти планират да превърнат 27 акра земя в източната част на Тирана в микродържава, наречена Суверенна държава на ордена Бекташи, която ще има собствени граници, паспорти и администрация.

