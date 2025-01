Нов член на кралското семейство: Принцеса Беатрис роди момиченце

П ринцеса Беатрис е родила момиченце на име Атина няколко седмици преждевременно, съобщи Бъкингамският дворец.

Кралската особа трябваше да роди в началото на пролетта и през декември ѝ беше казано да не пътува на дълги разстояния.

В изявление от двореца се казва: "Нейно кралско височество принцеса Беатрис и г-н Едоардо Мапели Моци са щастливи да обявят безопасното пристигане на дъщеря си, Атина Елизабет Роуз Мапели Моци, родена в сряда, 22 януари, в 12.57 ч, в Челси и Уестминстърската болница, Лондон".

„Бебето се роди с тегло четири паунда и пет унции (близо 2 кг)".

"Техни величества Кралят и кралицата и други членове на кралското семейство са информирани и са възхитени от новината".

Мапели Моци публикува почит към новата си дъщеря, наричайки я "малка и абсолютно перфектна".

