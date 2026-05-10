Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Н обеловата лауреатка за мир и активистка Наргес Мохамади е преместена в болница в Техеран повече от седмица след като припадна в затвора, съобщи нейната фондация, предаде Асошиейтед прес.

Фондацията посочва, че прехвърлянето й е резултат от дни на молби от страна на семейството й и други лица. Тя съобщава, че на Мохамади е било разрешено отлагане на изтърпяването на наказанието под гаранция.

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Мохамади беше в затвора в Занджан от декември. Тя изгуби съзнание два пъти и беше прехвърлена в местна болница на 1 май.

В изявление на фондацията й, предоставено на Асошиейтед Прес, се посочва, че отлагането на наказанието не е достатъчно и че Мохамади се нуждае от "постоянни специализирани грижи".

В изявлението се добавя, че "трябва да гарантираме, че тя никога няма да се върне в затвора, за да излежи оставащите 18 години от присъдата си. Сега е моментът да поискаме нейното безусловно освобождаване и отхвърляне на всички обвинения".