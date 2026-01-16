Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

П ол Розоли, американски природозащитник, сподели нови кадри на диво амазонско племе в скорошно интервю с подкастърът Лекс Фридман. Розоли е прекарал две десетилетия, работейки в Амазонка, и казва, че моментът е бил едно от най-смислените преживявания, които някога е имал.

„Трябваше да ви покажа тези кадри… Това не е показвано никога преди. Това е световна премиера“, каза той на Фридман.

Досега кадри на изолирани племена са били размазани – обикновено заснети отдалеч със стара фотографска техника. „Единственото, което някога сте виждали, са тези замъглени изображения… от 100 метра разстояние… а ние седим там с, нали разбирате, 800 мм с 2x телеконвертор“, продължава Розоли. Във видеото племето излиза на плаж през облак от пеперуди. Те се движат с координирана предпазливост, оглеждайки непознатите, докато се опитват да прочетат всеки детайл и да анализират потенциалната заплаха, предаде New York Post.

Conservationist shares never-before-seen footage of uncontacted Amazonian tribe, details his remarkable experience https://t.co/8jNbUUFYfS pic.twitter.com/KAvabuYwkT — New York Post (@nypost) January 15, 2026

Розоли си спомня, че е наблюдавал внимателно езика на тялото им, докато са се групирали във формация с оръжия. „Вижте как се движат. Вижте как сочат. Вижте го с лъка си“, казва той, сочейки един мъж, който нанизва стрела. Той казва, че в началото всичко е изглеждало, че ще прерасне в насилие. „Гледам във всяка посока… питайки се: „Откъде ще дойде стрелата?“ Но тогава нещо се променило. Когато се приближили, племето започнало да сваля оръжията си. „Когато се приближили, те започнали да оставят своите… Вижте, той оставя лъка и стрелата си. Те разбират. Не, няма повече.“

🚨 **NEW**: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has surfaced on *Lex Fridman’s podcast, shared by conservationist Paul Rosolie showing the tribe cautiously lowering their weapons as they receive a canoe of food after decades of isolation. 🌿 pic.twitter.com/qWDgiOCPiA — NightRiders | Breaking 🚨 (@NightRiders68) January 16, 2026

Напрежението бързо се разсеяло в любопитство, като няколко членове на племето дори показали нотка на развеселение. „Това са воини… наистина изглеждаше, че са готови за насилие. А сега всички стоят отпуснати… и се усмихват“, казва Розоли. Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу.

Диво племе излезе за пръв път от джунглата на Амазонка

Тъй като прекият контакт може да бъде смъртоносен, знанието за тези общности идва до голяма степен от сателитни изображения, въздушно наблюдение и доклади от съседни местни групи. През 2018 г. 26-годишният американски мисионер Джон Алън Чау беше убит, докато се опитваше да се свърже със сентинелците на остров Северен Сентинел, една от най-изолираните местни общности в света. Въпреки строгата забрана на Индия за приближаване до острова, Чау плати на рибари да го откарат до брега. Той се опита да се представи и да проповядва християнството, оставяйки подаръци и записвайки срещата в дневника си. Но сентинелците, за които е известно, че стрелят със стрели по външни хора на място, отговориха с насилие и убиха Чау малко след като той се появи. Тялото му така и не беше открито.

Последните амазонски племена са застрашени от цивилизацията

Историята показва, че дори кратки срещи могат да разпространят болести, които са относително безвредни за развитите нации, но са смъртоносни за племена без предишен контакт и имунитет. Биолозите се опасяват, че въвеждането на вирус може да доведе до бързи и понякога пълни загуби на население в изолирани племена. Последните наблюдения са се увеличили, тъй като индустриалната дейност навлиза по-дълбоко в отдалечената гора. Незаконният дърводобив, минното дело и маршрутите за трафик на наркотици са намалили буферните зони, които някога са държали тези групи изолирани.

Фотографираха неизвестно индианско племе в Бразилия

В отговор някои племена са се появявали по бреговете на реките или близо до селища, често реагирайки отбранително на навлизания в тяхна територия. Един от най-видимите примери е племето Машко Пиро от Югоизточно Перу, които са били снимани многократно между 2023 и 2025 г. близо до райони с дърводобив. В Бразилия правителствени агенции са публикували редки изображения на изолирани групи в региони като Масако. Природозащитниците предупреждават, че самият контакт е сред най-големите заплахи.

Освен болестите, срещите могат да провокират насилие, да дестабилизират социалните структури и да ускорят културния колапс. Организации като "Сървайвъл Интернешънъл" (Survival International) и бразилската агенция за местни въпроси FUNAI се застъпват за строга политика без контакт, съчетана с принудителна защита на земята.