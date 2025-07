Невероятна иновация: Афганистански шофьори побеждават жегата с варели и тръби

В зноя на афганистанския град Кандахар, някои таксита се движат с нестандартни приспособления по покривите — варели и метални тръби, които на пръв поглед изглеждат абсурдни, но всъщност представляват ръчно изработени въздушни охладители, пише BBC.

Тези импровизирани устройства са резултат от отчаяните усилия на местните шофьори да се справят с екстремните горещини, при които температурите често надвишават 40°C.

„Това работи по-добре от фабричния климатик“, споделя пред агенция AFP таксиметровият шофьор Абдул Бари. „Климатикът охлажда само отпред. А това устройство разпределя въздуха из цялата кола.“

Видеозапис показва как Бари закрепва въздуховод от охладителя към прозореца на колата с тиксо, докато негов помощник се качва на покрива, за да монтира корпуса на самото устройство.

