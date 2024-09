"Моля ви, спасете ме": Индийците измамени да се бият за Русия

М иналата седмица индийското правителство обяви, че Русия е уволнила голяма част от 91 индийци, които са били измамени да се бият за руските сили във войната с Украйна. Няколко от тях оттогава се завърнаха у дома, докато процесът за връщане на други е в ход.

“В паника съм. Не знам дали ще се върна благополучно или в ковчег. Моля, спасете ме”.

Това е съобщението, което Урген Таманг, бивш индийски войник, изпрати до ВВС извън южен украински град, няколко дни преди да бъде уволнен от фронтовата линия във войната на Русия срещу Украйна, която навлезе в третата си година този февруари.

