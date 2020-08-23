Свят

Наводнения на турското черноморие, жертви и изчезнали

Бедствието е в черноморската провинция Гиресун

23 август 2020, 10:18, oбновена в 10:22
Наводнения на турското черноморие, жертви и изчезнали
Източник: iStock Photos/Getty Images
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Н ай-малко трима души загинаха, между тях и офицер от жандармерията, при наводнения, предизвикани от пороен дъжд в черноморската провинция Гиресун в Турция, съобщи Анадолската агенция като се позова на властите.

Министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви, че 11 души са в неизвестност. Най-малко 127 души са спасени, добави той.

По-рано Сойлу, който пристигна на местопроизшествието, заяви, че петима служители на жандармерията и багерист са в неизвестност.

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