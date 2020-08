Наводнения на турското черноморие, жертви и изчезнали

Н ай-малко трима души загинаха, между тях и офицер от жандармерията, при наводнения, предизвикани от пороен дъжд в черноморската провинция Гиресун в Турция, съобщи Анадолската агенция като се позова на властите.

Министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви, че 11 души са в неизвестност. Най-малко 127 души са спасени, добави той.

Search and rescue efforts continue for at least 11 people who went missing after severe floods triggered by heavy rains in Turkey's Black Sea region of Giresun. 127 have been rescued so farhttps://t.co/zE0kx0IYNN pic.twitter.com/mc6CFG3P8d