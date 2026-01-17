Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Т върдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че приемането на парацетамол по време на бременност е свързано с аутизъм при децата, беше опровергано от голям обзор на наличните доказателства, пише POLITICO.

Изследователите посочват, че новото проучване, публикувано в събота, трябва да успокои жените, които се нуждаят от тези обезболяващи.

Миналата година Тръмп предупреди бременните жени да не използват Tylenol – търговското име на парацетамола в САЩ – като твърдеше, че употребата му „може да бъде свързана с много по-висок риск от аутизъм“.

Тази позиция беше подкрепена от републиканците, участващи в движението MAHA (Make America Healthy Again, бел.ред. Да направим Америка здрава отново) водено от американския министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши. Тя обаче раздели политиците и здравните експерти и от двете страни на Атлантика и обърка гражданите.

Докато Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) нареди добавяне на ново предупреждение в листовките на Tylenol, Европейската агенция по лекарствата (EMA) заяви по това време, че няма доказателства за връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма.

Медицинските специалисти изразиха опасения, че бременните жени може да останат без лечение за температура или болка и да бъдат обвинявани за повишаването на случаите на аутизъм през последните десетилетия.

Сега голям обзор на 43 изследвания, публикуван в The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, установява, че няма доказателства за такава връзка – противоречейки на американските изследвания, използвани за препоръки срещу употребата на парацетамол в САЩ.

„Не открихме клинично значимо увеличаване на риска от аутизъм, разстройство на вниманието и хиперактивност (ADHD) или интелектуални затруднения при децата, чиито майки са приемали парацетамол по време на бременност“, каза Асма Халил, консултант акушер-гинеколог и специалист по фетална медицина в болница „Сейнт Джордж“ в Лондон, която ръководи изследването.

„Важното послание към милионите бременни е, че парацетамолът е безопасен за употреба по време на бременност“, добави тя. „Той остава първи избор за лечение при болка или температура при бременни жени“.

Докато предишни изследвания сочеха малки асоциации между парацетамола по време на бременност и повишен риск от аутизъм и ADHD, изследователите от Lancet обясняват, че тези резултати често се базират на проучвания, склонни към пристрастия.

Американската администрация по-специално цитира проучване от миналото лято, което установи връзка между парацетамола по време на бременност и по-голяма честота на невро-развиващи разстройства (NDD). Но в обзора „няколко изследвания страдат или са уязвими на пристрастия“, обяснява Халил. „Потенциалните последици от непризнаването на тези фактори са, че се правят грешни изводи“.

Обзорът на Lancet се фокусира върху проучвания с най-строги методи, като такива с нисък риск от пристрастия, сравнение между братя и сестри и поне пет години последващо наблюдение – и не откри връзка.

Особено полезни са проучванията с сравнение между братя и сестри, които позволяват да се сравняват деца, родени от една и съща майка, като парацетамолът е бил приеман само по време на една от бременности. Те вземат предвид общи генетични фактори, семейни характеристики и дългосрочни родителски влияния. „Нашите резултати показват, че предишно съобщаваните връзки вероятно се дължат на генетична предразположеност или други майчини фактори като температура или хронична болка, а не на директен ефект от самия парацетамол“, обясни Халил.

Експертите по обществено здраве, EMA и Европейската комисия се противопоставиха на позицията на Тръмп миналата година, като заявиха, че няма доказателства, които да я подкрепят.

„Въпреки че ефектът от миналогодишното съобщение беше значителен, се надявам резултатите от това изследване да сложат край на въпроса“, каза Грейн Макалонан, професор по транслационна невронаука в Кингс Колидж, Лондон.

„Бременните не се нуждаят от стреса да се питат дали лекарство, използвано най-често при главоболие, може да има сериозни последици за здравето на детето им“, добави Макалонан.