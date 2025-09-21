НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Н АТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя "Юрофайтър" в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, предаде ДПА.

Самолетът, който първоначално не можеше да бъде идентифициран, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили.

JUST IN🇪🇪🇷🇺🇺🇳 #Estonia says, it will shoot down any Russian fighter jets if violate again in Baltic sea.



🚨 Estonia has called emergency UN security council meeting after Russian MiG-31 fighter jets violated it's Airspace. pic.twitter.com/OCxc1Kvaw3 — RKM (@rkmtimes) September 21, 2025

Те заявиха, че руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Германските изтребители са излетели от военното летище "Рощок-Лааге" в северната част на страната.

Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредица неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия, посочва ДПА.