Въпреки целия натиск: Унгария ще стои встрани от безумната мисия на НАТО в помощ на Украйна

У нгария няма да участва в дългосрочните планове на НАТО да помага на Украйна, каза днес външният министър на страната Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс. Той нарече плана на военния алианс „безумна мисия“.

Страните членки на НАТО през април решиха да започнат планиране на дългосрочна военна помощ за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия и създадоха фонд на стойност 100 милиарда евро (107 млрд. долара).

Унгарският външен министър повтори, че унгарското правителство се противопоставя на плана.

