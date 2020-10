НАТО прави нов космически център

С ред част от местните жители свръхсекретното, заградено съоръжение на хълма е известно като „радарната станция”. Някои твърдят, че са виждали мистериозни руснаци в района. През годините са се разпространявали слухове, че това може би е база за американски ядрени бойни глави.

Лесно е да се разбере как са тръгнали слуховете. Обектът привлича погледа. Четири огромни кевларени топки стоят като гигантски сферичен космически кораб в комплекс насред открито поле на 25 километра западно от белгийската столица Брюксел.

Обвинения срещу Русия, тествала космическо оръжие

Сателитната наземна станция в Кестер обаче е едновременно по-безопасна и по усъвършенствана, отколкото може да се предположи според познанията на местните.

Тя има централно значение за космическите комуникации на НАТО и е най-голямата и най-модерната от четири подобни станции, поддържани от военния съюз.

