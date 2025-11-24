Свят

Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот

Министерството на отбраната съобщи за 30% увеличение на руските кораби, „застрашаващи“ британските води през последните две годин

24 ноември 2025, 13:27
Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот
Източник: iStock/Guliver Images

К ралският военноморски флот прихвана руски военен кораб и танкер край бреговете на Обединеното кралство. HMS Severn, патрулен кораб, е следял корветата RFN „Стойкий“ и танкер през последните две седмици, съобщи Министерството на отбраната в неделя.

Флотът е наблюдавал руските придвижвания през протока Дувър и на запад през Ламанша.

Министерството не посочи точно кога е станало прихващането. HMS Severn по-късно е предал задълженията по наблюдението на съюзник от НАТО край бреговете на Бретан, но е продължил да наблюдава от разстояние, съобщи министерството.

Министерството съобщи за

30% увеличение на руските кораби, „застрашаващи“ британските води през последните две години.

Командир Грант Далглиш, командир на HMS Severn, каза, че операцията засилва тясната работа на флота със съюзниците от НАТО и подчертава значението на патрулните кораби.

Съобщението идва само дни след като министърът на отбраната Джон Хийли каза, че руски разузнавателен кораб е бил забелязан на ръба на британските води, където е насочил лазери към пилотите от Кралските военновъздушни сили, които са го следили. Няма пострадали британски пилоти и няма щети по техните самолети или оборудване.

Докато е следял разузнавателния кораб „Янтар“, фрегата на Кралския флот и други цивилни кораби са изпитали смущения в GPS. Бойните способности на фрегатата HMS Somerset не са били засегнати, съобщи министерството. „Янтар“ е един от корабите във флот от руски съдове, които са част от изследователската програма на руското министерство на отбраната за дълбоководни изследвания, известна като GUGI (Главно управление за дълбоководни изследвания).

GUGI има както специализирани надводни съдове, така и подводници, които се използват за проучване на подводната инфраструктура, но също така има способността да поврежда или унищожава тази инфраструктура.

Хийли каза на пресконференция на Даунинг стрийт в сряда, че неговото послание към руския президент Владимир Путин е:

„Виждаме ви. Знаем какво правите. Ако „Янтар“ пътува на юг тази седмица, ние сме готови“.

Кралските военновъздушни сили оттогава са разположили три самолета P-8 „Посейдон“ на военновъздушната база Кефлавик в Исландия, за да извършват разузнавателни операции като част от това, което министерството нарече колективната отбрана на НАТО.

Разузнавателните самолети ще патрулират за руски кораби и подводници в северния Атлантик и Арктика. Командир на ескадрила Хигинс, командир на 120-а ескадрила, каза: „Това разполагане в Исландия подчертава трайното значение на северния Атлантик и Арктика за сигурността на Алианса.

„Оперирaйки с P-8A ПОсейдон, ние продължаваме това наследство, като допринасяме за колективната отбрана на НАТО и осигуряваме сигурността на този стратегически критичен регион“.

По темата

Източник: The Independent    
rуски военни кораби Кралски военноморски флот Великобритания Ламанш rазузнавателен кораб Янтар pодводна инфраструктура Джон Хийли НАТО P 8 Посейдон Северен Атлантик и Арктика
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

