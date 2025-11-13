Свят

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

55-годишният британски супермодел участва в традиционната обща аудиенция на площад „Свети Петър“

13 ноември 2025, 15:56
Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)
Н аоми Кембъл беше забелязана да поднася необичаен подарък на папа Лъв XIV по време на тяхната среща във Ватикана – напълно неочакван жест, който привлече вниманието на присъстващите, пише METRO.

55-годишният британски супермодел участва в традиционната обща аудиенция на площад „Свети Петър“ – събитие, което се провежда всяка сряда, когато папата е в Рим. То дава възможност на поклонници и посетители да получат лично благословията му.

Сред поклонниците този път беше и Наоми, която беше заснета в близост до Светия отец. На кадрите се вижда как тя се приближава, ръкува се с него и му поднася книга – „La Via delle Spezie“ („Пътят на подправките“). Докато папата прелиства страниците, Наоми му обяснява съдържанието и причината за избора на този подарък.

Изданието представлява исторически обзор на ролята на подправките в кулинарната история. Автор е Ирина – предприемач, която управлява бизнес с чайове и подправки от цял свят. На сайта на Ирина е посочено:

„Аз съм Ирина, момичето зад La Via delle Spezie. От години пътувам по света, посещавам традиционни пазари и далечни земи в търсене на най-автентичните и ценни подправки и чайове. Всеки продукт, който откриете на моя щанд, е плод на срещи, традиции и любов към откривателството. Вземете частица от тези истории у дома.“

След като поднесе подаръка, Наоми – облечена в елегантна бяла риза и черен костюм, с броеница в ръка – позира за снимки с папата и няколко други гости.

Въпреки че Кембъл не е израснала като католичка, тя неведнъж е говорила публично за връзката си с вярата. Наоми е отгледана като Свидетел на Йехова, но майка ѝ Валери някога е споделяла, че дъщеря ѝ „трябвало сама да избере вярата си“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По-късно моделът се насочва към Кабала – форма на еврейски мистицизъм. През 2010 г. тя заявява пред списание Interview:

„Изучавам Кабала, защото ме отвежда на позитивно, спокойно място. Използвам я, за да намеря баланс, и ми помага много. Занимавам се с нея от около 2000 г., но напоследък я приемам по-сериозно.“

По-късно добавя: „Всички търсим позитивизъм и светлина в живота си, но аз просто вярвам в Бог. Религиозна съм. Моля се почти всеки ден и следвам своя път. Всеки човек има своя начин.“

През 2015 г. Кембъл признава, че една от мечтите ѝ е да се срещне с тогавашния глава на Католическата църква – папа Франциск.

„Просто повтарях: ‘Искам да се срещна с папата’. И когато някой ме попита ‘Искаш ли да дойдеш?’, веднага казах ‘Да!’. Не исках да го срещна в Америка, а в дома му. Смятам, че този папа е изключителен.“

След кончината му през април тази година, Наоми сподели в Instagram снимка с послание:

„Не можех да бъда в Рим, без да отдам почитта си на папа Франциск. Момент на дълбока благодарност преди да си тръгна. Толкова ми липсваш. Сърдечен, благоговеен и изпълнен с копнеж. 🙏🏾“

Междувременно тази седмица беше съобщено, че настоящият папа – първият в историята, родом от Чикаго и първият американец на този пост – ще посрещне редица световни звезди във Ватикана.

В събота той ще даде специална аудиенция в Апостолическия дворец, на която ще присъстват Кейт Бланшет, Крис Пайн, Виго Мортенсен, Алисън Бри, Дейв Франко и Моника Белучи. Очаква се и присъствието на носителите на „Оскар“ режисьори Спайк Лий и Джордж Милър. Събитието се организира от културния офис на Ватикана като част от честванията на Светата година на Католическата църква.

Според Ватикана папата „желае да задълбочи диалога със света на киното, изследвайки възможностите, които художественото творчество предлага за мисията на Църквата и за насърчаването на човешките ценности“.

Миналата седмица той се срещна и с Робърт Де Ниро, който беше удостоен с "Липа Капитолина" – най-високото отличие на град Рим. През юни папата прие и Ал Пачино – първата официална аудиенция между американски папа и холивудска звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наскоро Ватикана публикува и видео, в което папата разкрива своите любими филми: „Животът е прекрасен“ на Франк Капра, „Звукът на музиката“ на Робърт Уайз и „Обикновени хора“ на Робърт Редфорд. Миналата година той също беше домакин на специална среща с комици, сред които Конан О’Брайън, Стивън Колбърт и Джими Фалън.

