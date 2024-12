Заради отвличане на момиченце: Мъже бяха линчувани до смърт в Мексико

Т рима мъже, обвинени в отвличането на малко момиченце, бяха линчувани до смърт в селище в централния щата Пуебла, съобщиха вчера местните власти, предаде Франс прес.

„Трима мъже загубиха живота си, след като бяха задържани и линчувани от жители за предполагаемо отвличане на непълнолетна“, се казва в прессъобщението.

Three men accused of kidnapping and robbing a girl were lynched by a crowd in central Mexico on Saturday, local authorities said.