"Умрях в деня, в който убиха дъщеря ми": Майката, която преследваше картел

Д о края на живота ѝ едно нещо поглъщаше Мириам Родригес: справедливостта. Нейната 20-годишна дъщеря, Карън, беше отвлечена и убита от членове на мексиканския картел през 2014 г. и Родригес бе решена да преследва всеки един от похитителите на дъщеря си.

Търсенето ѝ я накара да промени външния си вид, да следи домовете на членовете на картела и да прекара часове в превъртане в социалните медии за улики. Носейки пистолет, Родригес често сама преследвала похитителите на дъщеря си, понякога до пристигането на полицията.

Упоритият стремеж на Родригес към справедливост я превърна в нещо като герой в Сан Фернандо, Мексико. Но това ѝ създаде и врагове. А на Деня на майката през 2017 г. 57-годишната беше застреляна и убита пред дома си.

Отвличането на дъщерята на Мириам Родригес

За Мириам Елизабет Родригес Мартинес всичко се промени на 23 януари 2014 г. Този ден, докато 20-годишната ѝ дъщеря Карен Алехандра Салинас Родригес караше през Сан Фернандо, два камиона спират до нея. Въоръжени мъже се качили насила в колата й и след това потеглиха с нея.

Родригес и семейството ѝ прекараха следващите няколко седмици в опити да върнат Карън у дома. Те знаеха, че тя е била отведена от членове на картела Zetas — разклонение на картела в Персийския залив — за които е известно, че отвличат невинни хора и използват техните откупи, за да финансират операции на картела.

Както съобщава The New York Times, близките на Карън са се опитали да следват всички инструкции на картела. Залети от порой от телефонни обаждания, заплахи и искания, те взеха заем, за да платят откупа на Карън и оставиха торба с пари на място за връщане. Все пак Карън не се прибра.

Miriam Rodriguez hunted down 10 of her 20-year-old daughter's kidnappers, stalking them one by one across Mexico until they were either dead or in prison.

Без други възможности, Мириам Родригес поиска да се срещне с член на картела. За нейна изненада, един се съгласи. Въпреки че ѝ каза, че не знае къде е Карън, той предложи да помогне да я намери за $2000. Родригес плати таксата, което не доведе до никъде. Но тя научила и името на младежа: Сама.

С тази информация в ръка Родригес бе открила първата си следа. Тя каза на оцелялата си дъщеря, че вярва, че Карън е мъртва, но че няма да се успокои, докато не издири всеки похитител на Карън.

Бавно, внимателно Мириам Родригес започна да събира улики за похитителите на дъщеря си. След като намери Сама във Facebook, тя идентифицира един от приятелите му по униформата си в магазина за сладолед и прекара часове в чакане пред магазина, докато той се появи. След това тя го последва.

Родригес разбра къде живее Сама, но все пак й трябваше повече информация. За да се промъкне незабелязано из квартала му, тя боядиса косата си в червено, облече стара униформа и разговаря със съседите му под прикритието, че провежда “статистика.” И след като беше игнориран от властите, Родригес най-накрая намери съюзник във федералната полиция, който беше готов да й помогне.

“Когато тя извади записките си на масата, никога не бях виждал нещо подобно", каза анонимният полицейски командир пред The New York Times. “Подробностите и информацията, събрани от тази жена, работеща съвсем сама, бяха невероятни.”

Въпреки че Сама избяга от ареста първия път, полицията успя в крайна сметка да го задържи. Сама даде на полицията имена на други членове на картела, които хвърлиха още повече светлина върху отвличането на Карън. Един дори се съгласи да заведе полицията в ранчото, където беше убита Карън.

В ранчото Родригес намери шала на Карън, възглавница от камиона ѝ и една от костите на бедрената й кост. След това тя поднови търсенето си, за да намери убийците на Карън.

“Тя ни каза, че въпреки че е намерила дъщеря си, нищо никога няма да се върне към нормалното за нея", каза приятел на Родригес пред BBC.

Общо Мириам Родригес преследва 10 членове на картела, които са изиграли роля в отвличането на дъщеря ѝ. Мнозина бяха напуснали картела и се опитаха да започнат отначало като новородени християни или продавачи на цветя, но Родригес не изпитваше много симпатии към тях.

“Къде беше състраданието му, когато убиха дъщеря ми?” тя каза, че след като един от членовете на картела е бил арестуван в параклис, предизвиквайки критики от паството.

“Не всички се разбираха с нея", каза държавен служител пред The New York Times. “Но уважаваха мисията ѝ.”

Наистина, Родригес направи вълни в Сан Фернандо. Тя не само отиваше един до друг с мощен враг, но и Родригес предизвикваше начин на живот. Тя сякаш осъзна опасността от работата си и отбеляза, че не се страхува от смъртта.

“Не ме интересува дали ще ме убият", каза Родригес на приятел, според The New York Times.

“Умрях в деня, в който убиха дъщеря ми. Искам да сложа край на това. Ще намеря хората, които нараниха дъщеря ми и те могат да ми направят каквото си искат.”

Трагично, думите ѝ се оказаха пророчески.

През март 2017 г. 29 затворници изкопаха тунел и избягаха от затвор в Сиудад Виктория, където бяха затворени похитителите на Карън. Мириам Родригес поиска полицейска защита и местната полиция се съгласи да изпрати патрули, според The Guardian.

Но на 10 май, денят, в който Мексико празнува Деня на майката, опасността, присъща най-накрая настигна Родригес.

57-годишната куцукаше до входната си врата с патерици —, наскоро беше счупила крака си, преследвайки заподозрян —, когато бял "Нисан", управляван от избягалите затворници, спря пред къщата ѝ.

Застреляха Родригес 12 пъти, след което потеглиха. Съпругът й я намерил просната на алеята им, с ръка в чантата, където държала пистолета си.

Смъртта на Мириам Родригес разгневи хората в целия щат. Губернаторът Франсиско Хавиер Гарсия Кабеса де Вака написа в Twitter: “Правителството на Тамаулипас няма да позволи смъртта на Мириам Родригес да се превърне в още една статистика. #NoToImpunity.”

Правителството арестува двама от убийците на Родригес, а трети беше убит при престрелка.

Синът на Родригес беше поел колектива, създаден от Родригес, Colectivo de Desaparecidos de San Fernando (Колектив на Сан Фернандо за изчезналите), но организацията бавно се срина след нейната смърт.

Трагично е, че историята на Мириам Родригес едва ли е уникална. BBC съобщава, че приблизително 100 000 души са изчезнали в Мексико от 2007 г., когато тогавашният мексикански президент обяви “война на наркотиците.”

Когато Карън стана един от десетките хиляди невинни хора, отвлечени от картелите, майка й започна да действа.

Тя плати за това с живота си, но Мириам Родригес намери справедливост за дъщеря си.

