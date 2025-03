Най-смъртоносният пожар в Южна Корея изпепели 1407-годишен храм

П ожарникарите в Южна Корея се надпреварват да спасяват животи и древни артефакти от най-големия горски пожар в историята на страната, пише ВВС.

По данни на вътрешното министерство най-малко 27 души са загинали досега, което прави този пожар най-смъртоносния в Южна Корея. Още 32 души са ранени, като част от тях са в тежко състояние.

Повечето жертви са на възраст между 60 и 70 години, съобщават местните власти.

Wildfires in southern South Korea have killed 26 people, injured 30, and burned 36,000 hectares of forest. Over 37,000 residents have been evacuated, making it the worst wildfire disaster in the country's history.



At least 300 buildings were destroyed. Several historical sites…

Горските пожари, които избухнаха за първи път преди близо седмица в югоизточния окръг Санчеонг, вероятно са възникнали случайно в резултат на човешка дейност. Подхранвани от силни, сухи ветрове, пламъците бързо се разпространиха в няколко съседни окръга, включително Юисеонг – където в момента бушува най-мащабният от всички пожари.

Според властите огънят е възникнал, докато посетители са се грижили за семеен гроб в хълмовете. Видеозаписи от мястото показват запалка, оставена на земята.

Предполага се, че други огнища са били причинени от искри при заваръчни дейности или изгаряне на отпадъци.

До момента пожарите са изпепелили над 35 810 хектара (88 500 акра) – територия, равняваща се на приблизително половината от площта на Ню Йорк. Докато пламъците продължават да се разпространяват, артефакти като дървени печатни блокове и картини се евакуират от големи храмове.

Massive wildfires in South Korea leave 4 dead, 6 injured, and force 1,500 to evacuate. A 1,000 year old temple was destroyed. Monks managed to save a few ancient artifacts.

Властите следят внимателно потенциалните щети върху два обекта, включени в списъка на ЮНЕСКО – село Hahoe и академията Byeongsan Seowon в град Андонг.

Огънят вече е унищожил храма Гунса, построен през 618 г. сл. Хр. и смятан за един от най-значимите в региона.

Също така бе потвърдено, че пламъците са погълнали будистка архитектурна структура от династията Чосон (1392–1910), призната за национално съкровище.

Massive wildfires in South Korea leave 4 dead, 6 injured, and force 1,500 to evacuate. A 1,000 year old temple was destroyed. Monks managed to save a few ancient artifacts.

Десетки хиляди души са били евакуирани заради бедствието.

"Щетите в Андонг са опустошителни"

35-годишният Куон Йънг-чанг разказа пред BBC, че гъст дим е обгърнал квартала му в Андонг, принуждавайки го да се евакуира на север към Йечеон.

„Щетите в Андонг са опустошителни, а нашите съседи, които понесоха огромни загуби, са в дълбоко отчаяние“, споделя той.

A wildfire has broken out in central South Korea due to someone's accidental mistake. Several cultural heritage sites that survived the Japanese occupation and the Korean War have been reduced to ashes, and countless people have lost their homes.

Куон допълва, че информацията, която е получавал от официалните власти, била объркваща, затова разчитал основно на актуализации от страниците на местните администрации в социалните мрежи. Той изрази опасения, че възрастните хора може да нямат достъп до тези източници на информация.

Друг жител на Андонг, пожелал анонимност, сподели пред BBC Korean, че домът му, в който семейството му е живяло повече от 30 години, е бил „напълно изпепелен“ само за няколко часа.

„Не остана нищо. Дори не можеш да кажеш къде точно е била къщата“, каза той. „Трудно е да гледаш селото в такова състояние.“

„Трябва да започна отначало“

Джанг Джун-сук, жителка на окръг Cheongsong, разказа, че пчеларският ѝ бизнес е бил напълно унищожен от пожара.

„В деня, когато огънят достигна селото ни, ветровете бяха толкова силни, че едва можех да стоя на краката си“, спомня си тя.

След като временно се евакуирали, Джанг и съпругът ѝ се върнали у дома, където заварили дома си повреден, а бизнеса си – напълно унищожен. Те работили пет години, за да го изградят, и тъкмо започвали да постигат стабилност.

„Когато съпругът ми видя пораженията, не можа да сдържи сълзите си“, разказва Джанг.

„Аз самата съм в шок. Трябва да намеря начин да започна отначало“, допълва тя.

Климатичната криза и разпространението на пожарите

Макар че самото време рядко предизвиква горски пожари, климатичните условия могат да създадат предпоставки за бързото им разпространение.

Именно това се случи в Южна Корея. Температури, по-високи от обичайните за сезона, в комбинация със суха почва, силни ветрове и ниска влажност, допринесоха за разрастването на пламъците, които според властите са били причинени от човешка дейност.

Ли Хан-гьонг, правителственият служител, отговарящ за реакцията при извънредни ситуации, заяви:

„Ставаме свидетели на реалността на климатичната криза, както никога досега.“