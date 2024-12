"Най-мразената жена" ядоса съседите си с украса за Коледа

42-годишна жена, известна като „най-мразената жена във Великобритания“, разгневи съседите си, след като похарчи 2 000 паунда (4 700 лева) за коледна украса.

Дръзкият начин на живот на бившия бляскав модел Карла Белучи често предизвиква търкания с местните жители в малкото ѝ село в Хертфордшир. А тя със сигурност не променя начина си на поведение по време на празниците.

„Ядосвам се на всички 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата - особено по Коледа“, казва Карла.

„Никой не може да надмине моята къща, аз съм кралицата на празничните сезони. Отнема ми цял ден, за да поставя всичко и да го включа. Обичам да виждам лицата на децата, когато минават покрай тях, това е безценно.“, казва тя.

Карла казва, че всичко, което иска да прави, е да „прави хората щастливи“, но признава, че не всички нейни съседи са реагирали по този начин. Тя каза още: „В момента, в който престана да се наслаждавам, ще спра; нещо, което ще зарадва съседите ми. Група скръндзи - трябва да спрат".

„Те не са големи почитатели на нито една от моите празнични изложби; винаги смятат, че е смешно и прекалено. През последните няколко дни ги виждах да минават покрай къщата ми, да се споглеждат, да се укоряват и да въртят очи - ясно е, че не са много доволни от това.“, допълва тя.

Карла не вижда проблем в украсата и казва, че хората недоволстват само защото това е нейната къща. Тя добавя: „Не наранявам никого, така че мнението на Каренс няма значение, защо да ме интересува какво ще кажат? Живея най-добрия си живот.“

Преди това тя разгневи съседите си с украса за Хелоуин на стойност 5 000 паунда (11 800 лева).

По Коледа отива още по-далеч, като избира тема за всяка стая в къщата си.

Украсата ѝ включва гигантски захарни пръчки, полярни мечки и северни елени в естествен размер. Тази година обаче огромен теч в гаража е унищожил по-голямата част от външната им украса - затова е по-малка. Но твърди, че това не е попречило на съседите ѝ да се ядосват.

„Честно казано, те само говорят и не действат“, каза тя.

