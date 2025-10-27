Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Ш ведският актьор Бьорн Андресен, най-известен с ролята си във филма „Смърт във Венеция“ от 1971 г., почина на 70-годишна възраст.

На 15 години Андресен е избран за ролята на Тадзио в режисирания от италианския режисьор Лукино Висконти филм „Смърт във Венеция“, базиран на новелата на Томас Ман. Във филма той играе красив младеж, от когото е обсебен по-възрастен мъж, изигран от Дърк Богард, предаде The Guardian.

Висконти нарича Андресен „най-красивото момче в света“ пред медиите, прозвище, което остава свързано с него – за негово голямо съжаление. По-късно той споделя, че негативният му опит с Висконти е повлиял на целия му живот.

„Чувствах се като екзотично животно в клетка,“ казва той пред Guardian през 2003 г. През 2021 г. той добавя, че снимането на филма „доста сериозно обърка живота ми“.

R.I.P. actor Björn Andrésen (1955-2025), known for his role Tadzio in Luchino Visconti's DEATH IN VENICE (1971)—a role which garnered the actor the title of "most beautiful boy in the world" and catapulted him into stardom in Japan. pic.twitter.com/Zo00rJNCM8 — Japan Society Film (@js_film_nyc) October 27, 2025

Смъртта на Андресен е обявена в неделя, 27 октомври, от Кристиан Петри и Кристина Линдстрьом, режисьори на документалния филм от 2021 г. „Най-красивото момче в света“, посветен на актьора. Петри споделя пред шведския вестник Dagens Nyheter, че Андресен е починал в събота, а Линдстрьом го описва като „смел човек“. Причината за смъртта не е посочена.

Андресен е роден в Стокхолм през 1955 г. След смъртта на майка му, когато е на 10 години, той е отгледан от баба си, която го насърчава да се занимава с актьорство и моделство, защото, според него, „тя искала да има знаменитост в семейството“.

Изпълнението му в „Смърт във Венеция“ го превръща в звезда за една нощ, но опитът не е изцяло положителен. Висконти го завежда в гей клуб с група мъже, когато е едва на 16, което го кара да се чувства „много неудобно“.

„Знаех, че не мога да реагирам. Това би било социално самоубийство. Но това беше първата от многото подобни срещи,“ споделя той.

Той казва, че ако Висконти беше жив, би му казал „да върви по дяволите“ и че режисьорът „въобще не се интересувал“ от чувствата му, добавяйки: „Никога не съм виждал толкова много фашисти и глупаци, колкото в киното и театъра. Лукино беше от онези културни хищници, които биха пожертвали всичко и всеки заради работата си.“

След „Смърт във Венеция“ Андресен заминава за Япония, където филмът е голям хит. Там той става поп звезда и модел, участва в няколко реклами и печели огромна женска публика.

„Виждали ли сте снимките на Бийтълс в Америка?“ – казва той пред Guardian през 2003 г. – „Беше същото. Имаше истерия около това.“

Андресен мечтае за кариера в музиката и става талантлив пианист и музикант. Той продължава да се снима, участвайки в над 30 филма и телевизионни сериали, предимно в Швеция. Той описва кариерата си като „хаос“ и твърди, че ролята на Тадзио го преследва и в зряла възраст.

„Кариерата ми е една от малкото, които започнаха от абсолютния връх и после тръгнаха надолу,“ казва той. „Това беше самотно.“

R.I.P.

Björn Johan Andrésen

26 January, 1955 – 25 October, 2025

若き日も年老いてからも美しく存在感のある役者だった。安らかに。 pic.twitter.com/r5jIxRXSWE — N.E.R.O. (@magazine_nero) October 26, 2025

През 2003 г. Андресен предизвиква внимание, когато възразява срещу използването на негова снимка от феминистката Жермен Гриър за корицата на книгата ѝ „Красивото момче“ без неговото съгласие. Част от възраженията му са свързани с опита му с Висконти: „Любовта на възрастни към подрастващи е нещо, срещу което съм по принцип. Емоционално и интелектуално това ме смущава – защото имам известна представа какво представлява този вид любов.“

Издателят на Гриър, Thames and Hudson, отхвърля възраженията му, заявявайки, че не е необходимо неговото разрешение, а само това на фотографа Дейвид Бейли.

С напредването на възрастта Андресен намира спокойствие в анонимността и в актьорската си работа. През 2019 г. той се появява в малка роля във филма на ужасите на Ари Астер „Midsommar“, играейки възрастен мъж, чието лице е разбито с чук по време на езически ритуал на саможертва. Андресен е възхитен от ролята, казвайки: „Да бъдеш убит в хорър филм е мечтата на всяко момче.“

Андресен има две деца с бившата си съпруга, поетесата Сузана Роман: дъщеря, Робин, и син, Елвин, който умира от синдром на внезапната детска смърт на девет месеца.