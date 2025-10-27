Свят

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

„Никога не съм виждал толкова много фашисти и глупаци, колкото в киното и театъра"

27 октомври 2025, 13:53
Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години
Източник: Getty Images

Ш ведският актьор Бьорн Андресен, най-известен с ролята си във филма „Смърт във Венеция“ от 1971 г., почина на 70-годишна възраст.

На 15 години Андресен е избран за ролята на Тадзио в режисирания от италианския режисьор Лукино Висконти филм „Смърт във Венеция“, базиран на новелата на Томас Ман. Във филма той играе красив младеж, от когото е обсебен по-възрастен мъж, изигран от Дърк Богард, предаде The Guardian

Висконти нарича Андресен „най-красивото момче в света“ пред медиите, прозвище, което остава свързано с него – за негово голямо съжаление. По-късно той споделя, че негативният му опит с Висконти е повлиял на целия му живот.

„Чувствах се като екзотично животно в клетка,“ казва той пред Guardian през 2003 г. През 2021 г. той добавя, че снимането на филма „доста сериозно обърка живота ми“.

Смъртта на Андресен е обявена в неделя, 27 октомври, от Кристиан Петри и Кристина Линдстрьом, режисьори на документалния филм от 2021 г. „Най-красивото момче в света“, посветен на актьора. Петри споделя пред шведския вестник Dagens Nyheter, че Андресен е починал в събота, а Линдстрьом го описва като „смел човек“. Причината за смъртта не е посочена.

Андресен е роден в Стокхолм през 1955 г. След смъртта на майка му, когато е на 10 години, той е отгледан от баба си, която го насърчава да се занимава с актьорство и моделство, защото, според него, „тя искала да има знаменитост в семейството“.

Изпълнението му в „Смърт във Венеция“ го превръща в звезда за една нощ, но опитът не е изцяло положителен. Висконти го завежда в гей клуб с група мъже, когато е едва на 16, което го кара да се чувства „много неудобно“.

„Знаех, че не мога да реагирам. Това би било социално самоубийство. Но това беше първата от многото подобни срещи,“ споделя той.

Той казва, че ако Висконти беше жив, би му казал „да върви по дяволите“ и че режисьорът „въобще не се интересувал“ от чувствата му, добавяйки: „Никога не съм виждал толкова много фашисти и глупаци, колкото в киното и театъра. Лукино беше от онези културни хищници, които биха пожертвали всичко и всеки заради работата си.“

След „Смърт във Венеция“ Андресен заминава за Япония, където филмът е голям хит. Там той става поп звезда и модел, участва в няколко реклами и печели огромна женска публика.

„Виждали ли сте снимките на Бийтълс в Америка?“ – казва той пред Guardian през 2003 г. – „Беше същото. Имаше истерия около това.“

Андресен мечтае за кариера в музиката и става талантлив пианист и музикант. Той продължава да се снима, участвайки в над 30 филма и телевизионни сериали, предимно в Швеция. Той описва кариерата си като „хаос“ и твърди, че ролята на Тадзио го преследва и в зряла възраст.

„Кариерата ми е една от малкото, които започнаха от абсолютния връх и после тръгнаха надолу,“ казва той. „Това беше самотно.“

През 2003 г. Андресен предизвиква внимание, когато възразява срещу използването на негова снимка от феминистката Жермен Гриър за корицата на книгата ѝ „Красивото момче“ без неговото съгласие. Част от възраженията му са свързани с опита му с Висконти: „Любовта на възрастни към подрастващи е нещо, срещу което съм по принцип. Емоционално и интелектуално това ме смущава – защото имам известна представа какво представлява този вид любов.“

Издателят на Гриър, Thames and Hudson, отхвърля възраженията му, заявявайки, че не е необходимо неговото разрешение, а само това на фотографа Дейвид Бейли.

С напредването на възрастта Андресен намира спокойствие в анонимността и в актьорската си работа. През 2019 г. той се появява в малка роля във филма на ужасите на Ари Астер „Midsommar“, играейки възрастен мъж, чието лице е разбито с чук по време на езически ритуал на саможертва. Андресен е възхитен от ролята, казвайки: „Да бъдеш убит в хорър филм е мечтата на всяко момче.“

Андресен има две деца с бившата си съпруга, поетесата Сузана Роман: дъщеря, Робин, и син, Елвин, който умира от синдром на внезапната детска смърт на девет месеца.

Източник: The Guardian    
Бьорн Андресен Шведски актьор Смърт във Венеция Тадзио Лукино Висконти Най-красивото момче в света Актьорска кариера Япония Контроверсии Смърт
Последвайте ни
Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Бьорн Андресен, известен като

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

25-годишен брак приключи заради парче торта

25-годишен брак приключи заради парче торта

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 17 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 17 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 18 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 19 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 минути

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно Преди 10 минути

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

<p>Отиде си проф. Ангел Велчев</p>

Отиде си проф. Ангел Велчев, пионер в ландшафтознанието

България Преди 34 минути

Опелото ще се състои на 30 октомври 2025 г.

<p>Новото хоби на Кейт Мидълтън, което&nbsp;ѝ помага да намери спокойствие</p>

Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

Любопитно Преди 37 минути

Медитацията е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време

Най-възрастният действащ световен лидер - Пол Бия, който е на 92 години

Невероятно, но факт: Камерун преизбира 92-годишния президент за осми път

Свят Преди 47 минути

След 43 години на власт, 92-годишният лидер на Камерун започва осми мандат, който може да го задържи почти до столетие

<p>Скандален случай: Мъж преби съпругата си с кабел</p>

Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

България Преди 53 минути

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ

<p>Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника</p>

Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

Свят Преди 57 минути

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига"

Естонският външен министър на посещение в Киев

Естонският външен министър на посещение в Киев

Свят Преди 59 минути

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс"

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Любопитно Преди 1 час

Този месец често ни напомня да бъдем благодарни за всичко, което имаме, и да бъдем по-състрадателни към другите

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Любопитно Преди 1 час

Обирът е извършен само за 7 минути

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Свят Преди 1 час

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза Песков

<p>Тръмп за победата на Милей в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ</p>

Тръмп за победата на Милей на изборите в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ

Свят Преди 1 час

Подкрепата на Тръмп за Милей преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда щатски долара

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Любопитно Преди 1 час

Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

Свят Преди 1 час

Почти половината от мъжете могат да изпитат някаква степен на увеличаване на гръдната тъкан

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 1 час

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

<p>Тежък инцидент с бебе след падане от легло&nbsp;</p>

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

България Преди 1 час

По данни на 27-годишна майка от село Мадан, област Монтана, нейният 9-месечен син е паднал от леглото

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Българката Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025

Edna.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

ФИФА нанесе неприятен удар по Ботев Пловдив, клубът ще съди Зингаревич

Gong.bg

Григор Димитров с най-слабо класиране в световната ранглиста от шест години

Gong.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg