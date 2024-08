Кит прати мъж в болница, удари го с опашка по лицето

М ъж е откаран в болница, след като е бил ударен в лицето от изключително голям и доста неочакван противник - кит.

Пострадалият, който е на около 30 години, ловил риба заедно със свой приятел на около 96 км южно от Бризбейн, Австралия, когато опашката на кита го ударила в главата.

Той изпаднал в безсъзнание, но за щастие не паднал във водата, а приятелят му веднага се обадил на службите за спешна помощ.

Това е „изключително рядко“ събитие, заяви пред репортери старши фелдшерът от службата за спешна помощ на Куинсланд Скот Браун.

„Първоначално малко не вярваш, че това се е случило. Просто две момчета си ловят риба и изведнъж се появява опашката на кит, която удря единия в главата. Първо, да се приближиш толкова близо до кит и второ, опашката на кита да те докосне, докато си в лодката - изключително рядко“, каза Браун в неделя, според местното издание news.com.au.

Парамедиците отишли до лодката, за да вземат ранения мъж, след което той бил откаран в университетската болница „Голд Коуст“.

„Парамедиците бяха с тях и влязоха в лодката с пациента и успяха да го откарат до брега в тази лодка, където Куинсландската служба за бърза помощ го пое по суша“, каза Браун според местната новинарска емисия ABC Gold Coast.

Той е с леки наранявания по лицето, но иначе е сравнително невредим от странното събитие.

„Имал е голям късмет, че се е отървал леко“, каза Браун.

Видът на китовете, участвали в инцидента, не е потвърден, но в момента по източното крайбрежие на Австралия мигрират гърбати китове. Макар и по-рядко срещани от гърбатите, южните десни китове също мигрират по крайбрежието на Куинсланд по това време на годината.

