На 53 години почина сръбската футболна легенда Синиша Михайлович

Н а 53-годишна възраст почина един от най-популярните сръбски футболисти и след това треньор Синиша Михайлович, съобщиха медиите в Сърбия и Италия. Той си е отишъл от този свят днес в клиника в Рим след дълга борба с левкимията. Само преди дни лекарите в болницата заявиха, че му остават не повече от 10 дни живот, но прогнозата им се оказа прекалено оптимистична, предаде БТА.

Започва кариерата си като полузащитник, но след това играе основно в защитата.

Смятан за един от най-добрите изпълнители на свободни удари в сръбския футбол. Общо професионалната му кариера е изпълнена с 426 мача на клубно ниво, в които вкарва 66 гола. За националния отбор на Югославия има 63 мача и 10 гола.

Той е много важна част от отбора на Цървена звезда,

който сензационно спечели Купата на Европейските шампиони (КЕШ) през 1991-а година на финала в Бари, когато побеждават френския Олимпик (Марсилия). Същата година тимът вдига и Междуконтиненталната купа след категорично 3:0 на финала срещу чилийския Коло Коло.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



