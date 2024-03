На 27 години: Актьорът Чанс Пердомо загина при катастрофа

А ктьорът Чанс Пердомо, който стана известен с ролите си в сериалите "Смразяващите приключения на Сабрина" (Chilling Adventures of Sabrina) и Gen V, е починал на 27 г. при катастрофа с мотоциклет, съобщи Асошиейтед прес.

Новината беше разпространена снощи в изявление от името на семейството. В него не се посочват подробности за катастрофата.

Роденият в САЩ британски актьор е част от актьорския състав на сериала Gen V, чийто втори сезон се снима. Семейството на сериала е съкрушено от внезапната кончина, се посочва в изявление на Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television, които са продуценти на сериала.

Chance Perdomo has sadly passed away at the age of 27 in a motorcycle accident. pic.twitter.com/lKQyARPPYQ