Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Х ирурзи имплантираха генетично модифициран свински черен дроб на човек, отбелязвайки първия документиран случай на спомагателна ксенотрансплантация на черен дроб.

Пациентът е 71-годишен мъж, страдащ от чернодробно заболяване, предизвикано от хепатит B и рак на черния дроб. По информация от лекарите, той не е могъл да получи човешки орган.

Според публикация в специализираното издание Journal of Hepatology, пациентът е живял 171 дни след процедурата. Това показва, че свинският черен дроб може временно да изпълнява основните функции в човешкото тяло. Въпреки това, медиците подчертават, че подобни интервенции все още крият сериозни рискове и предизвикателства.

Първата трансплантация на генномодифициран свински черен дроб

Трансплантираният орган е от специално отгледано миниатюрно прасе от породата Diannan, чийто черен дроб е преминал през десет генетични модификации. Целта на тези промени е да се намали рискът от отхвърлянето от човешката имунна система и да се подобри безопасността при кръвосъсирването.

През първия месец след операцията черният дроб е функционирал изненадващо добре - произвеждал е жлъчка и ключови протеини, без признаци на остра имунна реакция. На 38-ия ден обаче се появили усложнения - пациентът развил тежко състояние, известно като тромботична микроангиопатия (xTMA), свързано с увреждането на кръвоносните съдове и имунен отговор към чуждия орган.

Почина вторият човек с трансплантиран свински бъбрек

Макар лечението временно да е овладяло състоянието на мъжа, по-късно се появили вътрешни кръвоизливи, довели до смъртта на пациента на 171-ия ден.

"Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период", обясни водещият изследовател д-р Бейченг Сун. "Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата - особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени".

Според Световната здравна организация хиляди хора умират всяка година в очакване на чернодробна трансплантация. В Китай стотици хиляди страдат от чернодробна недостатъчност, но едва около 6000 души годишно получават трансплантация.