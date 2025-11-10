Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

М лад мъж застреля трима колеги, след което се самоуби, в Тексас. Междувременно петима души бяха ранени пред супермаркет в Сан Франциско, щата Калифорния, предаде Асошиейтед прес.

Поредните масови стрелби в САЩ отново насочват вниманието към този проблем в страната и дебатите за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия.

SHOOTER IDENTIFIED | The man who shot and killed three employees at Mission Landscape Supply on Saturday morning has been identified. https://t.co/otjAwZkLfk pic.twitter.com/ilEkja1C9J — News 4 San Antonio (@News4SA) November 9, 2025

Двадесет и една годишен мъж застрелял двама мъже и една жена в компания за озеленяване в Сан Антонио в събота сутринта, съобщиха вчера от полицията в този град в щата Тексас. Няколко часа по-късно убиецът, идентифициран като Хосе Ернандес Гало, бил открит мъртъв с огнестрелна рана, която си причинил сам.

Убийство след убийство: Какво се случва в Калифорния

Мотивът за престъплението засега не е изяснен, казаха от полицията, но уточниха, че стрелецът не е подбрал жертвите си на случаен принцип. Разследването продължава.

В Сан Франциско, петима души били простреляни пред супермаркет в събота вечерта, съобщиха местните власти.

Three landscape supply employees gunned down in Texas shooting, police say https://t.co/vnAU8S2x0F pic.twitter.com/JuL5vlY8Nv — New York Post (@nypost) November 9, 2025

Мъжът е с опасност за живота. В болница са били приети и четирима непълнолетни.

Няма задържани хора във връзка със стрелбата, като на този етап полицията не е съобщавала за заподозрени.