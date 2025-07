Доведеният син на реалити звезда застреля и уби 13-годишния си син

Д оведеният син на телевизионната звезда Дуейн "Дог" Чапман застреля и уби 13-годишния си син Антъни в "трагичен инцидент" на 19 юли.

Според информация от шерифската служба в окръг Колиър, момчето е починало при случайна стрелба в апартамент в Неапол, щата Флорида.

По предварителни данни, източници твърдят, че стрелецът е неговият баща – Грегъри Зека, доведен син на Чапман от брака му с Франси Чапман. Властите подчертават, че става дума за „изолиран инцидент“ и към момента няма задържани. Разследването обаче продължава с пълна сила – включва се събиране на свидетелски показания, извършват се съдебномедицински експертизи и се издават необходимите заповеди за обиск.

„Провеждаме задълбочено разследване, като разглеждаме всички обстоятелства около случилото се“, се посочва в официалното съобщение на офиса на шерифа, изпратено до изданието People.

Семейството на Чапман, известно от телевизионния риалити формат Dog the Bounty Hunter, е в траур. В кратко изявление, изпратено до TMZ чрез представител, 72-годишният Дуейн Чапман и съпругата му Франси заявиха:

„Скърбим като семейство за този неразбираем, трагичен инцидент и молим за молитви и уважение към личната ни скръб за загубата на нашия любим внук Антъни.“

Грегъри Зека е син на Франси Чапман от предишен брак. Той работи заедно с Дог в екипа му по залавяне на издирвани лица. Франси и Дог се ожениха през 2021 г., обединени от общата болка по загубата на съпрузите си. Самият Чапман загуби петата си съпруга, Бет, през 2019 г., след дълга битка с рака.

Дуейн Чапман има 13 деца от различни връзки. Сред тях са Лиса, Тъкър, Лийланд, Гари, Бони и Сесили, както и покойните Барбара и Зебадия. През 2023 г. той разкри, че има още един син – Джон, за чието съществуване дотогава не е знаел.