Мъж загина от приливна вълна в Италия

Л ошо време обхвана Италия. Венеция е заплашена от нови наводнения, а шофьор загина в североизточната част на страната.

Мъжът се озовал с колата си на затворен за движение, частично наводнен път в област Фриули - Венеция Джулия. Той се обадил на спасителните служби, но бил отнесен от придошлите води преди да дойде помощта.

Във Венеция водното равнище се повиши до 120 сантиметра. В резултат около 30 процента от града са под вода. Очаква се утре и вдругиден "високата вълна" да достигне пик от 130 сантиметра, което ще остави близо половината от Венеция под вода. Градът все още се възстановява от извънредната "висока вълна" миналия месец. Тя достигна 187 сантиметра на 12 ноември - пик за последните 53 години - и нанесе сериозни щети.

Спускането за мъже в курорта Вал Гардена от Световната купа по ски алпийски дисциплини бе отложено заради силен снеговалеж.

Гражданска защита обяви оранжев код, умерена степен на опасност, заради дъжд и риск от свлачища в части от областите Ломбардия, Фриули - Венеция Джулия, Лигурия, Тоскана, Умбрия, Лацио, Кампания и Сардиния.

Силни ветрове и проливни дъждове, предизвикани от бурята Елза, връхлетяха в петък Пиренейския полуостров и убиха най-малко четирима души в Испания и Португалия, предаде Франс прес. Лошото време прекъсна морските връзки между Мароко и Испания в Гибралтарския проток.

При пътен инцидент заради паднало дърво в Португалия, южно от Лисабон, загина един мъж. Друг бе убит при срутване на къща на 300 км северно от столицата. Недалеч оттам трети изчезна безследно - според спасители може би отнесен от река.

В Испания един човек загина при свличане на скални маси в Астурийските планини, където са регистрирани пориви на вятър със скорост 160 км/ч. Друг намери смъртта си под рухнала стена в парка "Сантяго де Компостела", разположен в северозападната част на полуострова.

Bad weather, 2 dead in Spain and one missing in France https://t.co/PEonXBnPIb pic.twitter.com/yZz5XgArz8